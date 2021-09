Apple Fitness+ kommt nach Deutschland

Die nächste Überraschung: Apple Fitness+ wird ausgeweitet und kommt nach Deutschland. Dabei werden die Trainer und Trainerinnen weiterhin Englisch sprechen, gleichzeitig gibt es aber deutsche Untertitel.

Hinzu kommen auch viele neue Trainings. Unter anderem sind neue Workouts für Pilates geplant, zudem wird es geführte Mediationen geben. Wintersportler, die Ski fahren, können ebenfalls neue Workouts starten, die perfekt auf diesen Sport ausgelegt sind.

Mit SharePlay werden neue Gruppen-Workputs ermöglicht. Auf dem Display sieht man dabei die Ringe aller Teilnehmer. Fitness+ ist auf iPhone, iPad und Apple TV über AirPlay verfügbar. Bis zu 32 Personen können an einem Gruppen-Workout teilnehmen.

Apple Fitness+ wird später im Herbst in 21 weiteren Ländern verfügbar gemacht, unter anderem in Deutschland. Gleichzeitig wird Fitness+ auch mit Apple One gebündelt. Fitness+ wird auch in Österreich und der Schweiz verfügbar gemacht.