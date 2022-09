Always-on Display: So intelligent spart Apple Strom

Mit dem iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max führt Apple endlich ein Alway-on Display ein. Kurz zusammengefasst bedeutet das: Der Sperrbildschirm bleibt immer aktiv, so dass eingehende Mitteilungen oder die Uhrzeit jederzeit abgelesen werden können. Auch die neue Widgets auf dem Sperrbildschirm werden angezeigt, ohne dass man das iPhone „einschalten“ muss.

Möglich gemacht wird das durch eine Bildschirm-Technologie, die wir auch schon von der Apple Watch kennen. Die Bildwiederholfrequenz, die bei den Pro-Modellen bis zu 120 Hertz betragen kann, wird auf ein Bild pro Sekunde heruntergeschraubt. Auf diese Art und Weise verbraucht das OLED-Display besonders wenig Energie und macht den Stromsparmodus erst möglich.

So spart Apple noch mehr Strom ein

Das ist aber längst nicht der einzige Clou, den Apple sich hat einfallen lassen. Mit Hilfe der Sensoren in der neuen „Pille“ kann Apple natürlich auch erkennen, wenn das iPhone in eurer Hosen- oder Jackentasche steckt. In diesem Fall wird das Always-on Display ausgeschaltet. Und auch wenn das iPhone mit dem Display nach unten gerichtet liegt, etwa auf dem Schreibtisch, wird das Display komplett ausgeschaltet.

Das sind nun nicht unbedingt sensationelle Ideen, auf die nicht auch andere Hersteller kommen würden. Anders sieht es beim Zusammenspiel mit der Apple Watch aus. Mit Hilfe des U1-Chips in der Apple Watch erkennt das iPhone 14 Pro (Max), wenn ihr euch vom iPhone entfernt und zum Beispiel den Raum verlasst. Und auch in diesem Fall schaltet sich das Always-on Display aus.