Amazon bringt eigene Smart TVs nach Deutschland

Zusammen mit anderen Herstellern hat Amazon ja bereits Fernseher mit Fire TV als Betriebssystem auf den Markt gebracht. Heute hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass seine selbst entwickelten Smart TVs auch nach Deutschland kommen. Es gibt drei verschiedene Geräte-Klassen, die wir euch natürlich vorstellen möchten.

Fire TV-Omni-QLED Serie – die Top-Modelle von Amazon

Die Fire TV-Omni-QLED-Serie ist in vier Größen – 43, 50, 55 und 65 Zoll – erhältlich und verfügt über ein brillantes 4K-QLED-Display mit Full Array Local Dimming von bis zu 80 Bereichen (abhängig von der Modellgröße) sowie Unterstützung für HDR10+, HLG, Dolby Vision IQ und HDR10+ Adaptive. Dank des integrierten Umgebungslichtsensors passen die Geräte die Bildschirmhelligkeit automatisch an, um einen optimalen Kontrast für alle Inhaltsquellen, Formate und Lichtverhältnisse zu schaffen.

Die Fire TV-Omni-QLED-Serie ist zudem die erste Smart-TV-Modellreihe mit Ambient-TV-Funktion. Sie kombiniert Streaming-Funktionen, Leistung und freihändige Alexa-Sprachsteuerung, die wir vom Fire TV kennen und schätzen, mit Ambient-Features, die den Fernseher in ein smartes Display verwandeln, wenn gerade nicht gestreamt wird. Integrierte Sensoren erkennen, wenn eine Person den Raum betritt und aktivieren die Ambient-TV-Funktion, die auch freihändig per Sprache gesteuert werden kann.

Zu den Funktionen von Ambient-TV gehören die folgenden Features:

Alexa-Widgets: Kalender, Ring-Türklingel, Smart Home Geräte, Notizen und vieles mehr

Kalender, Ring-Türklingel, Smart Home Geräte, Notizen und vieles mehr Bildschirmschoner: Hochwertige Kunstwerke, bewegliche Hintergründe und persönliche Fotos

Hochwertige Kunstwerke, bewegliche Hintergründe und persönliche Fotos Dynamische Kunst basierend auf Faktoren wie Temperatur, Tageszeit oder Wetter (später dieses Jahr).

basierend auf Faktoren wie Temperatur, Tageszeit oder Wetter (später dieses Jahr). Alexa-Routinen: Fernseher ins Smart Home integrieren

Fernseher ins Smart Home integrieren Privatsphäre und Kontrolle: Mikrofone können per Knopfdruck ausgeschaltet werden, zudem lassen sich Ruhestunden festlegen.

Angebot Wir stellen vor: Die Amazon Fire TV Omni QLED Serie, Smart-TV mit 43 Zoll (109 cm),... Brillantes 4K-Quantum-Dot-Display (QLED) – Erweckt Filme, Serien und Live-Sportübertragungen auf dem Bildschirm zum Leben, mit satten, kräftigen...

Fortschrittliches HDR – Dolby Vision IQ und HDR10+ Adaptive sorgen für Bilder mit intensiven, realistischen Farben, die die Grenzen des Bildschirms...

Fire TV Serie 2 und 4

Für den etwas schmaleren Geldbeutel bringt Amazon weitere TV-Modelle auf den Markt, die ohne Ambient-Funktion auskommen.

Die Fire TV 4-Serie kombiniert 4K UHD-Auflösung mit HDR10 und HLG für kinoreife Bildqualität bei 4K-Serien und -Filmen. Mit der Alexa-Sprachfernbedienung für Fire TV lassen sich Inhalte ganz einfach finden, starten und steuern, aber auch Wetterbericht, Sportergebnisse und vieles mehr abrufen. Die Produktreihe umfasst Modelle mit 43-, 50- und 55-Zoll-Display und bietet ein vollständig integriertes Fire TV-Erlebnis, das kontinuierlich um neue Features, Smart-Home-Funktionen und mehr erweitert wird.

Angebot Wir stellen vor: Die Amazon Fire TV-4-Serie, Smart-TV mit 50 Zoll (127 cm), 4K UHD Ausgezeichnete Unterhaltung in 4K – Mit Unterstützung für 4K Ultra HD, HDR10, HLG und Dolby Digital Plus werden Filme und Serien auf dem...

Lebensechte Bilder, die die Grenzen des Bildschirms sprengen – 4K Ultra HD und HDR10 sorgen für ein klareres und brillianteres Bild mit satteren...

Die Fire TV 2-Serie ist in 32 und 40 Zoll erhältlich und bietet eine besonders preisattraktive Möglichkeit, Lieblings-Apps und Alexa in jedem Raum zu nutzen. Die Fire TV 2-Serie mit 32 Zoll bietet 720-HD-Auflösung, während das 40-Zoll-Modell über Full 1080-HD-Auflösung verfügt. Beide Modelle unterstützen HDR10, HLG und Dolby Digital Audio.

Angebot Wir stellen vor: Die Amazon Fire TV-2-Serie, HD-Smart-TV mit 32 Zoll (81 cm), 720p Fernsehen in HD – Erwecke Filme und Serien zum Leben, mit 720p-HD-Auflösung und Unterstützung für HDR10, HLG und Dolby Digital Audio.

All deine Entertainment-Inhalte an einem Ort – Fire TV ermöglicht schnellen Zugriff auf Live-TV, Videospiele und Musik. Außerdem kannst du über...

Preise und Verfügbarkeit der Amazon Smart TVs

Die Fire TV-Omni-QLED-Serie ist in den Größen 43, 50, 55 und 65 Zoll ab 599,99 Euro erhältlich. Die Fire TV 4-Serie wird in 43, 50 und 55 Zoll ab 499,99 Euro angeboten. Die Fire TV 2-Serie ist in 32 und 40 Zoll ab 279,99 Euro verfügbar. Alle Geräte sind auf Amazon.de vorbestellbar. Die Modelle der Fire TV 4-Serie und der 2-Serie sowie der Fire TV-Omni-QLED-Fernseher in 65 Zoll werden ab 12. April ausgeliefert, alle anderen Omni-QLED-Größen folgen am 1. Juni.