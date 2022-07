Amazon Prime Video kündigt großes Design-Update an

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und genau aus diesem Grund muss ich sagen: Die Benutzeroberfläche von Netflix gefällt mir am besten. Kein Wunder, denn die App nutze ich bereits am längsten und auch besonders oft. Bei Amazon hat man wohl ähnlich gedacht und beginnt in dieser Woche mit dem Rollout eines neuen Designs für Prime Video (App Store-Link), das sich irgendwo irgendwie ziemlich deutlich an der Optik von Netflix orientiert.

Wo wandert unter anderem das Menü von oben auf die linke Seite. Vereinfacht wird die Navigation durch Unter-Kategorien, so findet ihr im Bereich Home unter anderem Kategorien für Filme, TV-Serien und Sport. Zudem gibt es, ähnlich wie auf Netflix, eine Top-10-Liste beliebter Inhalte. Und auch die kleine Vorschau im Poster-Stil, die sich vergrößert und eine Vorschau anzeigt, ist uns irgendwo schon mal über den Weg gelaufen.

Update kommt bereits diese Woche aufs Apple TV

Ebenfalls klasse: Ein kleiner blauer Haken zeigt bald an, dass der Inhalt Teil des Prime-Abonnements ist und ohne Bezahlung angesehen werden kann. Ist das nicht der Fall, ist an gleicher Stelle ein kleiner goldener Einkaufskorb zu sehen.

Laut Informationen von The Verge hat Amazon über 18 Monate am neuen Design gearbeitet. In dieser Woche nun soll es langsam auf die ersten Geräte verteilt werden. Zunächst auf Android und auch auf kompatible Streaming-Sticks wie Fire TV, Roku und Apple TV. Das Update für iPhone, iPad und die Web-Ansicht soll später in diesem Jahr folgen. Allerdings: Ältere Geräte wie der Apple TV der dritten Generation oder die PlayStation 3 werden nicht unterstützt.