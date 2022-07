Waterfield Designs Vitesse Musette Plus: Größere Schultertasche mit Platz fürs MacBook Air

Wer regelmäßig unseren Blog liest, wird von den tollen Produkten von Waterfield Designs aus dem kalifornischen San Francisco sicherlich schon gehört haben. Mittlerweile ist es über sieben Jahre her, als wir zuletzt über den leichten Messenger, den Vitesse Musette, berichtet haben. Der Messenger Bag richtet sich speziell an Fahrrad-Fans und ist prinzipiell an die Verpflegungsbeutel, die während längerer Radrennen gereicht werden, angelehnt.

Mittlerweile hat sich bei Waterfield Designs jedoch einiges getan, und der Vitesse Musette wurde vom Designteam der Manufaktur überarbeitet. Auf vielfachen Wunsch ist die Schultertasche nämlich jetzt in einer größeren Version erhältlich – die Vitesse Musette Plus. Mit fünf Litern zusätzlichem Fassungsvermögen fasst sie mehr als das Original und verfügt über ein neues, spezielles Fach, in das auch ein Laptop inklusive Schutzhülle gesteckt werden kann. Der Vitesse Musette Plus ist zudem in einer neuen Farbvariante erhältlich, nämlich schwarzem gewachsten Canvas.

Der Waterfield Designs Vitesse Musette Plus wird mit Maßen von 33-41 x 29,2 x 10,2 cm und einem Gewicht von 860 Gramm ausgeliefert und verfügt über ein geräumiges Hauptfach mit Laptop-Innenfach (bis 16 Zoll) und zwei Innentaschen für kleinere Gegenstände. Eine Verschlussschnalle im Gleitschirm-Stil lässt sich leicht mit einer Hand öffnen und hält den Inhalt sicher in der Tasche. Zudem gibt es einen Griff aus Vollnarbenleder für schnelles Greifen oder Tragen im Stil einer Aktentasche. Für mehr Tragekomfort sorgt ein verstellbarer, schräg genähter Nylongurt.

Perfekt passend für die MacBook Air-Schutzhülle

Kürzlich hat der Hersteller auch das Magnetic Laptop Sleeve aus gewachstem Segeltuch vorgestellt, das speziell für das M2 MacBook Air zugeschnitten ist. Auch wir hatten darüber berichtet. Die MacBook-Schutzhülle ist perfekt mit der Neuerscheinung kompatibel und lässt sich leicht in die Musette Plus-Tasche einschieben.

Die Waterfield Vitesse Musette Plus ist ab sofort zum Preis von 139 USD (ca. 137 Euro) in drei Farbvarianten aus robustem gewachsten Segeltuch in Schwarz, Braun oder Marineblau im Webshop der Manufaktur vorbestellbar. Die erste Produktionsreihe soll ab dem 29. Juli 2022 in den Versand gehen. Beachtet bitte, dass bei der Bestellung Zölle und Gebühren anfallen können.