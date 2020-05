Anker 2020 Special Edition: USB-C auf Lightning-Kabel mit 24K Gold kommt in Kürze

Keine Lust mehr auf ein stinknormales USB-C auf Lightning-Kabel? Dann könnt ihr schon in Kürze die Strippe von Anker mit 24K Gold kaufen. Die Special Edition ist schon bei Amazon USA gelistet und wird bald auch in Deutschland verfügbar sein – das wurde uns von Anker bestätigt.

Letztendlich handelt es sich um ein 180 Zentimeter langes USB-C auf Lightning-Kabel, wobei die Sonderausgabe über 24K vergoldete Kabelköpfe verfügt. Das Kabel selbst bietet goldene Akzente, die in das Nylon eingeflochten sind. Auch die Special Edition bietet eine lange Lebensdauer und macht auch nach 35.000 Biegungen nicht schlapp.

Die Sonderausgabe kommt in einer schwarzen Box, zudem gibt es ein kleines Etui, in dem man das besondere Kabel transportieren kann. Eine MFi-Zertifizierung ist natürlich mit dabei, zudem gibt es auch hier eine lebenslange Garantie. Der Preis in den USA liegt bei 99,99 US-Dollar.

Die Frage an euch: Was sagt ihr zur goldenen Version? Unnötig oder ein tolles Extra?