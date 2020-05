Neues Konzept zum Verlieben: Könnten so Widgets in iOS 14 aussehen?

Sind wir mal ehrlich: Der Homescreen auf iPhone und iPad ist schon recht langweilig. Und es ist jammerschade, dass Apple den Entwicklern hier nicht mehr Möglichkeiten bietet, selbst ganz einfache Dinge werden ja verhindert. Beispielsweise die Datums-Anzeige im Icon einer Kalender-App oder die Temperatur bei einer Wetter-App.

Im Hinblick auf iOS 14, das bereits in weniger als einem Monat von Apple vorgestellt wird, gibt es aber zumindest ein wenig Hoffnung, dass sich in dieser Richtung etwas tun wird – auch wenn wir noch gar nicht genau abschätzen können, für welchen Weg sich Apple entscheidet.

Wenn wir einen Wunsch frei hätten, dann sollte Apple auf jeden Fall einen Blick auf das Konzept werfen, das Aleksey Bondarev auf Dribble geteilt hat. Dort findet ihr eine tolle Animation, die sehr einfach und schnell zeigt, wie solche Widgets in iOS 14 aussehen könnten.

Wie findet ihr das Widgets-Konzept?

Die Idee ist denkbar einfach: Eine App kann nicht nur ein Feld mit dem eigenen Icon belegen, sondern auf dem Homescreen auf zwei horizontale oder vertikale Kacheln oder vier Kacheln in quadratischer Anordnung ausgeweitet werden. In dem so entstandenen Widget können die verschiedensten Informationen angezeigt werden.

So kann jeder Nutzer selbst entscheiden, ob er seinen Homescreen weiter einfach halten möchte oder ob zusätzliche Informationen erscheinen sollen. Wenn mich jemand fragen würde, wäre meine Antwort mit Blick auf dieses Konzept: Kann man auf jeden Fall so integrieren. Was denkt ihr?