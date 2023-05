Anker Magnetic Phone Grip: Praktisch oder überflüssig?

Vor etwas mehr als zwei Wochen wurde der Anker Magnetic Phone Grip offiziell vorgestellt und ist anscheinend besser angekommen als gedacht. Rund eine Woche war die magnetische Halterung ausverkauft, jetzt könnt ihr sie wieder für 23,99 Euro (Amazon-Link) bestellen. Auch wir haben bereits einen Blick gewagt.

Der Anker Magnetic Phone Grip oder Anker MagGo 620 erinnert auf den ersten Blick an eine Armbanduhr. Zwei Riemen und eine kreisrunde Platte, allesamt mit Magneten versehen. MagSafe-fähige iPhones, also außerdem dem iPhone SE alles ab der 12er-Generation, sind kompatibel.

So kann der Anker Magnetic Phone Grip eingesetzt werden

Was ihr mit dem Anker Magnetic Phone Grip anstellt, das ist am Ende natürlich euch überlassen. Ihr könnt das iPhone mit dem kleinen Helfer beispielsweise zum Videos anschauen aufstellen. Oder das Gadget auf das Rückseite des iPhones zu einem Ring formen und es als Griff verwenden.

Da die beiden Riemen auch magnetisch sind, kann das MagSafe-Zubehör auch an Oberflächen aus Metall befestigt werden. Hier denke ich in erster Linie an den Kühlschrank oder beispielsweise an Geräte im Fitnessstudio. Bei dieser Art der Verwendung ist mir allerdings ein Detail aufgefallen: Verwendet man ein iPhone ohne Schutzhülle, ist der MagSafe-Magnet des iPhones stärker als die Magnete im Riemen. Ihr sieht das Anker Magnetic Phone Grip also mit ab. Ob das nun ein Vor- oder ein Nachteil ist, kommt wohl immer auf die Situation an.

Kurz erwähnen möchte ich an dieser Stelle noch, dass die magnetische Halterung tatsächlich nur eine Halterung ist und kein Ladegerät.

Ich persönlich sehe für meinen Alltag nicht unbedingt einen Einsatzzweck für den Anker Magnetic Phone Grip. Möglicherweise habt ihr aber tatsächlich schon nach einem Gadget dieser Art gesucht?