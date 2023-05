Govee Permanent Outdoor Light: Bis zu 30 Meter lange Außenbeleuchtung

Bei uns im Büro haben sich mittlerweile etliche Produkte von Govee angesammelt – und endlich habe ich einen Abnehmer gefunden: Der Teenie von nebenan will sein Zimmer und die Dachterrasse ein wenig aufmotzen. Das bekommen wir auf jeden Fall hin. Vorher wollte ich aber noch selbst einen kleinen Blick auf die neuen Govee Permanent Outdoor Lights werfen.

Bitte fragt mich nicht, wie der Hersteller auf die Bezeichnung „permanente Außenbeleuchtung“ gekommen ist. Auf jeden Fall handelt es sich um eine Lichterkette, an der jede 40 Zentimeter ein kleiner Spot verbaut ist. Dank IP67-Zertifizierung ist die Installation im Außenbereich kein Problem, befestigt werden die Spots mit 3M-Klebepads. Wie gut das hält, werde ich erst noch herausfinden müssen.

Zwei verschiedene Längen ab 139,99 Euro

Zur Auswahl stehen euch übrigens zwei verschiedene Varianten: Eine 15 Meter lange Lichterkette mit 36 LEDs für 199,99 Euro. Dank eines 30 Prozent Gutscheins sinkt der Preis derzeit auf 139,99 Euro. Alternativ gibt es das Govee Permanent Outdoor Light auch als 30 Meter lange Variante, in diesem Fall mit 72 LEDs. Auch hier könnt ihr mit einem Coupon etwas sparen und bezahlt nur 209,99 statt 299,99 Euro.

Was die Installation auf jeden Fall erleichtert: Die Zuleitung ist über den Trafo und den Controller bis hin zur ersten LED recht lang. Von der Steckdose bis zum ersten Licht habt ihr sicherlich 4 Meter, bevor es ernst wird. Falls das nicht ausreicht, ist auch noch ein mehrere Meter langes Verlängerungskabel im Lieferumfang enthalten, das aber auch an anderer Stelle der Installation eingesetzt werden kann. Dort ist der Strang in 5 Meter lange Stücke unterteilt, die mit wasserdichten Outdoor-Steckern verbunden werden. Abgeschnitten und auf eine individuelle Länge gekürzt werden kann das Kabel allerdings nicht.

Govee Permanent Outdoor Light mit Kegeleffekt

Was ich ziemlich cool finde: Jeder kleine Spot des Govee Permanent Outdoor Light hat eine kleine Linse, um den Lichtkegel etwas größer zu machen. Das sorgt für einen tollen Kegel-Effekt an der Wand. Wie es sich für Govee-Produkte gehört, sind dabei alle LEDs einzeln ansteuerbar, was auf Wunsch für viele kunterbunte Effekte sorgen kann. Allerdings: Es sind nur RGB-LEDs ohne separate weißes Leuchtdioden verbaut.

Und dann wäre da ja noch die Govee-App, mit der ich mich auch im Jahr 2023 nicht so recht anfreunden kann. Hier bleibe ich bei meiner Meinung: Viele der vorgefertigten Szenen und Animationen sind zu bunt und zu schnell. Gleichzeitig ist das Erstellen von eigenen Szenen mit einem vernünftigen Farbverlauf alles andere als innovativ. Alternativ ist die Steuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant möglich, dann aber mit deutlich eingeschränkten Möglichkeiten.

Trotzdem bin ich gespannt, wie sich diese etwas andere Lichterkette am Ende auf der Dachterrasse der Nachbarstochter machen wird. Sobald die Installation abgeschlossen ist, werde ich diesen Artikel auf jeden Fall noch mit ein paar Fotos ergänzen, um euch einen besseren Eindruck vom Produkt übermitteln zu können.