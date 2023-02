Anker PowerLine III Flow: Diese Kabel sind weiterhin mein Favorit

Auch wenn ich mein iPhone über Nacht auf einer MagSafe-Ladestation auflade, sind sie zumindest aus meinem Leben noch nicht wegzudenken: Kabel. Entweder mit USB-C an beiden Enden oder auch mit einem Lightning-Anschluss für das iPhone. Und was die Auswahl der Kabel angeht, bleibt es bei meinem Favoriten. Ich setze weiterhin auf die Anker PowerLine III Flow Serie.

Dabei ist das ja selbst für Anker gar nicht mehr das top-aktuelle Modell. In den letzten Monaten hat man gleich zwei Bio-Kabel auf den Markt gebracht, zuletzt das Anker 541 und Anker 543. Der Hersteller selbst schreibt zu seinen Bio-Kabeln:

46 Prozent der Außenhülle des Kabels und 34 Prozent des Steckergehäuses bestehen aus biobasiertem Nylon. Die Verwendung von biobasiertem Nylon in unseren Kabeln ermöglicht es uns, erdölbasierte Kunststoffe wie TPE zu reduzieren.

Ein Problem haben die Kabel allerdings: Sie sind relativ unflexibel. Und das merkt man spätestens dann, wenn man mal eines der Anker PowerLine III Flow in der Hand hatte. Erhältlich ist das nahezu unkaputtbare Ladekabel von Anker in zwei verschiedenen Längen: 90 und 180 Zentimeter. Zur Auswahl stehen Versionen mit USB-C oder Lightning.

Deutlich flexibler als alle Nylon-Kabel

Was für mich am Ende den Unterschied macht, das ist das Material. Viele „Premium“-Kabel setzen wie die Bio-Kabel von Anker auf geflochtenes Nylon, was mich persönlich nicht wirklich anspricht. Diese Kabel sind nämlich bei weitem nicht so flexibel und wirken eher „hart“. Beim Anker PowerLine III Flow sieht das zum Glück anders aus. Sie sind samtweich – und das ist nicht nur ein Marketing-Gag

Am Ende bleibt die Frage, ob man 20 Euro für ein einfaches Ladekabel ausgeben muss. Muss man sicherlich nicht, rein technisch gesehen bekommt man bei günstigeren Kabeln die gleiche Leistung geboten. Aber mit Sicherheit nicht die gleiche Raffinesse, wie beim Anker PowerLine III Flow, das selbst nach Wochen im zusammengerollten Zustand sofort wieder gerade nach unten hängt, wenn man es hochhält.

Und auch optisch hat Anker einiges zu bieten: Das Kabel gibt es in bis zu acht unterschiedlichen Farben. Unter anderem stehen Rosa und Lika, aber auch knalliges Gelb oder schlichtes Weiß zur Auswahl. Einige Varianten gibt es derzeit sogar mit einem kleinen Preisnachlass, schaut euch einfach mal auf den beiden Produktseiten um. Mir persönlich gefallen die Kabel wirklich sehr gut – und da ist auch der etwas höhere Preis im Vergleich zu günstigeren Kabeln kein Problem.

