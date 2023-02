Cloud-Speicher aus der Schweiz zum Valentinstag bis zu 85 Prozent günstiger

Anzeige. Im Gegensatz zu vielen anderen Cloud-Anbietern gibt es bei pCloud zwei entscheidende Unterschiede. Zunächst einmal ist pCloud in der Schweiz ansässig und hält sich dementsprechend an hohe Vorgaben rund um das Thema Datenschutz. Darüber hinaus müsst ihr kein Abonnement mit monatlichen Kosten abschließen, sondern könnt ganz unkompliziert auch eine Lifetime-Lizenz kaufen. Anschließend braucht ihr euch keine Gedanken mehr über wiederkehrende Kosten machen.

pCloud bietet rund um den Valentinstag drei verschiedene Lizenzen mit Rabatten von bis zu 85 Prozent an. Noch bis zum 17. Februar könnt ihr euch zwischen den folgenden drei Paketen entscheiden:

pCloud 500 GB Premium für 139 Euro statt 570 Euro

pCloud 2 TB Premium Plus für 279 Euro statt 1.140 Euro

pCloud 10 TB Custom für 890 Euro statt 6.000 Euro

Zusätzlich zum Online-Speicher könnt ihr die nutzerseitige Verschlüsselung pCloud Encryption ebenfalls zum reduzierten Preis kaufen. Dieses Add-on versieht einen separaten Ordner mit einem Passwort auf Geräteebene. Nur ihr selbst könnt fortan noch auf diese Daten zugreifen. Statt regulär 575 Euro zahlt ihr für pCloud Encryption nur einmalig 115 Euro.

So könnt ihr pCloud auf euren Geräten nutzen

Der Zugriff auf den eigenen pCloud-Speicher ist denkbar einfach. Neben dem Webzugriff stehen auch Desktop-Apps für Windows, Mac und Linux bereit. Hier lassen sich Dateien speichern und synchronisieren, ebenso ist das Anlegen eines automatischen Backups sehr einfach gestaltet. Mit den mobilen Apps für iOS und Android greift ihr auch unterwegs auf eure Daten zu und könnt diese ändern oder freigeben. Habt ihr Daten als Favorit markiert, sind die Inhalte auch offline verfügbar.

Zudem steht eine leistungsstarke Suche zur Verfügung, die besonders dann sinnvoll ist, wenn man sehr viele Dateien gesichert hat. Gleichzeitig könnt ihr eure Dokumente in Ordnern ablegen und mit Filtern nur ausgewählte Daten anzeigen lassen. Inhalte, die gelöscht wurden, bleiben beim Premium-Plan 30 Tage im Papierkorb. Natürlich lässt sich der Papierkorb jederzeit manuell löschen. Eine Besonderheit bei pCloud: Mit der Rewind-Funktion könnt ihr euch sogar komplette Datenstände aus der Vergangenheit wiederherstellen.

Bei pCloud könnt ihr jede Art von Dateien speichern, unabhängig von der Größe. So lassen sich selbst große Videodateien problemlos in der Cloud sichern. Gleichzeitig gibt es unbegrenzte Upload- und Download-Geschwindigkeiten, die im Praxistest mit rasanter Performance überzeugen – solange die eigene Internetgeschwindigkeit mitspielt.

Wie bereits erwähnt, hat pCloud ebenfalls eine Freigabefunktion, die allerdings besonders leistungsstark ist. Ganz klassisch lässt sich eine Datei per Link an Freunde und Co. senden, die die Daten auch ohne pCloud-Konto herunterladen können. Für zusätzliche Sicherheit kann man die Freigabe mit einem Passwort schützen und ein Ablaufdatum festlegen. Damit ihr stets die volle Kontrolle habt, misst pCloud, wie oft auf den Link zugegriffen oder der Inhalt heruntergeladen wurde.

pCloud ist schon 10 Jahre auf dem Markt

Seit nunmehr 10 Jahren ist pCloud auf dem Markt und hat sich als Cloud-Anbieter etabliert. Trotzdem ist der Anbieter einer der wenigen, die zusätzlich auch Lifetime-Lizenzen anbieten. Aber ab wann lohnen sich diese überhaupt?

Bei einem anderen bekannten Cloud-Anbieter kostet das Cloud-Abonnement mit 2 TB Speicherplatz für einen Einzelnutzer derzeit 11,99 Euro pro Monat. Im Rahmen des aktuellen Angebots von pCloud wäre bereits nach zwei Jahren der Punkt überschritten, bei dem man die Kosten für die Lifetime-Lizenz wieder raus hat. Und hinzu kommt, dass ihr den pCloud-Speicher im Vergleich zur abonnierten Cloud tatsächlich besitzt.

