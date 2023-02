Farmside: Niedliche Bauernhof-Simulation neu bei Apple Arcade

Wie in jeder Woche gibt es auch an diesem Freitag neue Inhalte bei Apples Spiele-Abonnement Apple Arcade. Mit Farmside (App Store-Link) ist nun eine ansehnliche Bauernhof-Simulation erschienen, die wie alle Games von Apple Arcade ohne weitere Werbung, In-App-Käufe oder Abonnements auskommt. Der Download von Farmside ist etwa 635 MB groß und erfordert mindestens iOS/iPadOS/tvOS 13.0 bzw. macOS 11.0 oder neuer. Auch an eine deutsche Lokalisierung wurde bereits zum Start gedacht.

Farmside kann am ehesten als wunderschöne und entspannende Landwirtschaftssimulation beschrieben werden. Das Spiel bietet eine Fülle von Anpassungsmöglichkeiten, mit denen man seinen Traumbauernhof nach seinen Vorstellungen gestalten kann. Farmside ist das erste Spiel von Team17 USA nach der Übernahme des Indie-Mobile Game-Publishers The Label im vergangenen Jahr. Das sind die Kernfeatures der Simulation:

Baue eine Traumfarm auf: Säe und ernte Getreide, baue Obstgärten mit Früchten an, ziehe Tiere auf, während du die Aufträge der Stadtbewohner erfüllst und einzigartige Rezepte aus den Zutaten der Farm kochst.

Säe und ernte Getreide, baue Obstgärten mit Früchten an, ziehe Tiere auf, während du die Aufträge der Stadtbewohner erfüllst und einzigartige Rezepte aus den Zutaten der Farm kochst. Deine Farm, deine Art: Baue und erweitere die Farm, platziere alles von Feldern und Gebäuden bis hin zu Maschinen genau so, wie und wo du willst, schalte hunderte von Dekorationen frei und ändere die Farbe der Farmgebäude.

Baue und erweitere die Farm, platziere alles von Feldern und Gebäuden bis hin zu Maschinen genau so, wie und wo du willst, schalte hunderte von Dekorationen frei und ändere die Farbe der Farmgebäude. Genieße die Farmside-Community: Besuche die Farmen anderer Gamer und erfülle nach dem offiziellen Release herausfordernde Multiplayer-Farmaufgaben, um seltene Objekte für deine Farm zu verdienen.

Das spannende an Farmside ist die Tatsache, dass auch die einzelnen zur Verfügung stehenden Gegenstände über spezielle Eigenschaften und Nutzen verfügen. So gibt es Zäune, die Hühner daran hindern, wild herumzulaufen, Straßenlaternen, die nachts für ein sanftes Licht auf der Farm sorgen, oder Gehwege zum sicheren Flanieren über den Bauernhof.

Zum Start beginnt man mit einer einfachen kleinen Farm am Strand von Nero Island, die sich nach und nach weiter ins Inselinnere erweitern lässt. Durch das Abschließen von Aufgaben steigt man zudem kontinuierlich im Level auf und kann so auch zahlreiche neue Dekorationen für den eigenen Bauernhof freischalten. Für weitere Eindrücke zu Farmside gibt es abschließend den YouTube-Trailer zur Apple Arcade-Neuerscheinung sowie den Link zur offiziellen Website des Spiels.