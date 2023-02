Parallels Desktop: Jetzt für Windows 11 auf Macs mit Apple Silicon autorisiert

Das Unternehmen Alludo, das hinter der Virtualisierungs-Lösung Parallels Desktop für macOS steckt, hat heute eine neue Autorisierung von Microsoft bekanntgegeben. Die ARM-Versionen von Windows 11 Pro und Enterprise dürfen nun auch auf Macs mit Apple Silicon-Chips in einer mit Parallels Desktop für Mac gehosteten virtuellen Maschine verwendet werden. Damit können IT-Admins ihren Anwendern und Anwenderinnen nun erlauben, Windows 11 auf ARM in der Parallels-Umgebung auszuführen und von der Autorisierung der Nutzung durch Microsoft profitieren.

„Alle Mitarbeiter sollten die Freiheit und Flexibilität haben, selbst über ihre Arbeitsweise zu entscheiden. Deswegen ist die Vision für unser Parallels-Portfolio, dass alle Nutzer unabhängig vom Betriebssystem auf alle Anwendungen zugreifen können. Im Einklang mit unserer Vision, freuen wir uns, dass die ARM-Versionen von Windows, nun mit der Autorisierung von Microsoft, in einer virtualisierten Umgebung in Parallels Desktop auf den neuesten Mac-Systemen mit den leistungsstarken Chips der M-Serie von Apple laufen.“

So berichtet Prashant Ketkar, Chief Technology and Product Officer bei Alludo. Windows 11 lässt sich von Parallels Desktop-Usern mit nur einem Klick herunterladen, installieren und konfigurieren. Der virtuelle TPM-Chip bietet gemeinsam mit den starken Sicherheitsfunktionen, die in Apple Silicon-Chips und Secure Boot integriert sind, ein hohes Maß an Sicherheit für Windows 11. Parallels Desktop entwickelt sich ständig weiter und ermöglicht es, produktiver zu arbeiten, indem gleichzeitig ein leistungsstarkes Windows-Betriebssystem auf einem Mac genutzt werden kann.

Die neueste Version von Parallels Desktop für Mac ist für die neueste Mac-Reihe mit Apple Silicon optimiert, einschließlich des MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini und Mac Studio. Die Standard-, Pro- und Business-Editionen von Parallels Desktop 18 für Mac bieten ein nahtloses Erlebnis auf Mac-Computern mit Intel- und M-Series-Chips von Apple. Alle Versionen lassen sich auf der Parallels-Website oder bei autorisierten Resellern weltweit erwerben. Eine neue Parallels Desktop 18-Lizenz für Privatzwecke ist ab 99,99 Euro erhältlich, das Upgrade von einer älteren Parallels-Version kostet 69,99 Euro. Parallels Desktop-Abonnements beinhalten gleichzeitig kostenlose Abonnements für Parallels Access und Parallels Toolbox für Mac und Windows.