Anker Solix C1000: Solargenerator zum Frühbucherpreis sichern

Der Anker Solix C1000 Solargenerator wurde auf der IFA in Berlin vorgestellt und kann jetzt rabattiert vorbestellt werden. Die Auslieferung ist für Anfang Dezember anvisiert und für kurze Zeit könnt ihr noch bis zu 579 Euro sparen.

Die Anker Anker Solix C1000 Powerstation bietet 1056 Wh und 1800 Watt (mit Peakleistung von bis zu 2400 Watt). Mit an Bord sind insgesamt 9 Anschlüsse, davon vier herkömmliche Steckdosen. Unter dem Display findet ihr zwei USB-C sowie zwei USB-A Ports. Zusätzlich ist ein 12V Autoanschluss mit dabei. Auf dem Display werden alle relevanten Informationen angezeigt, unter anderem die restliche Kapazität sowie der Input und Output. Über zwei praktische Tragegriffe lässt sich die 12,9 Kilogramm schwere Station transportieren.

Die Powerstation kann per App mit dem Smartphone angebunden werden und erlaubt optionale Einstellungen. In der App lässt sich zum Beispiel das UltraFast Recharging aktivieren, bei dem die Station innerhalb von nur 58 Minuten voll aufgeladen werden kann – per Netzkabel. Umweltfreundlicher ist das Aufladen via Solar, hier werden 600 Watt unterstützt. Mit 600 Watt Input dauert die Aufladung 1,8 Stunden.

Solix C1000 ist mit fortschrittlichen LiFePO4-Akkus ausgestattet, hat eine Temperaturüberwachung an Bord, schaltet bei Bedarf ein Licht ein, verfügt über ein sturzsicheres Unibody-Design und kann optional auf 2 kWh erweitert werden. Hierzu wird ein zusätzlicher Akku mit 1056 Wh einfach mit der Station verbunden.

Falls ihr euch für eine Powerstation interessiert, könnt ihr diese mit einem optional erhältlichen Solarmodul auch in einen Solargenerator umwandeln. Die Frühbucherpreise sind nur noch für kurze Zeit gültig.

