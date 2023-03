AnkerWork M650: Kabelloses Mikrofon-Komplettpaket ab sofort erhältlich

Auf der CES im Januar angekündigt, ist das kabelloses Mikrofon-Komplettpaket AnkerWork M650 ab sofort für 269,99 Euro verfügbar. Während die Kameras in Smartphones immer besser werden, ist die Tonqualität in Ordnung, aber kein Highlight. Ob für Content Creator, Hobby-Filmer oder Videomeetings – das Mikrofon-Paket ist für jeden Einsatzweck eine tolle Ergänzung.

Das AnkerWork M650 ist ein stylishes drahtloses Ansteck-Mikrofon-Set bestehend aus zwei Sendern, einem Empfänger mit scharfem LCD-Touchscreen und der passenden Ladehülle. Es vereint eine hervorragende Qualität – wahlweise doppelt per Mono-Sound oder als eine Stereo-Aufnahme – sowie dank der VoiceShield-Technologie eine effiziente Geräuschunterdrückung. So liegt der Fokus auf der Stimme, während störende Umgebungsgeräusche automatisch ausgeblendet werden. Das Audio-Set lässt sich bequem an die Kamera, das Smartphone, Tablets oder auch an den PC anschließen. Alternativ lassen sich durch den 4 Gigabyte großen, eingebauten Speicher bis zu sieben Stunden direkt auf dem Gerät aufnehmen.

Das M650 hält mit 15 Stunden Akkulaufzeit selbst lange Ausflüge oder Arbeitstage problemlos durch. Gut für unterwegs: Es ist kompakt, dabei trotzdem unauffällig und lässt sich durch farbige Aufsätze zusätzlich auf die Kleidung abstimmen. Über die AnkerWork-Software für Windows und macOS lassen sich die Aufnahmen zusätzlich nach den eigenen Wünschen anpassen. Praktisch: Der „Safe Mode“ nimmt auf Wunsch eine Backup-Audiospur bei -6 Dezibel auf, um plötzliche, laute Geräusche auszublenden.

Aktuell nutzen wir unterwegs das RØDE Wireless GO II, ein etabliertes, kabelloses Zweikanal-Mikrofonsystem. Absolutes Top-Produkt, ein Case zur Aufbewahrung wäre hier aber wünschenswert. Mit dem AnkerWork M650 möchte man definitiv Marktanteile abgreifen.