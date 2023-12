appgefahren Adventskalender: 17. Türchen mit Samsung

Unser Adventskalender biegt auf die Zielgerade ein – nur noch eine Woche bis Heilig Abend. Ob wir uns in eine ganz neue Galaxie wagen sollten? Mit Samsung haben wir einen weiteren neuen Partner – aber es gibt kein Smartphone und auch kein Tablet. Wir versorgen euren Mac (oder jeden geeignet Windows-Rechner) mit einem externen Speichermedium.

Genauer gesagt mit der Samsung Portable SSD T9 und satten 4 GB Speicherplatz im Wert von 399,90 Euro. Die T9 bietet sequentielle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 2.000 Megabyte pro Sekunde. Samsung verbaut dafür erstmalig eine USB 3.2 Gen 2×2-Schnittstelle. Dank der zwei Lanes mit je 10 Gbps können 4 GB große Full-HD-Videos in knapp 2 Sekunden übertragen werden.

In Sachen Geschwindigkeit reicht die neue T9 damit fast an die Samsung Portable SSD X5 heran, die hier im Büro an meinem Mac mini werkelt. Die X5 setzt auf Thunderbolt 3 und erreicht so Lesegeschwindigkeiten von bis zu 2.800 MB/s. Unterm Strich bietet die T9 bei ähnlicher Geschwindigkeit das deutlich bessere Preis-Leistungs-Verhältnis.

Praktisch sind die schnellen SSDs vor allem bei stationär eingesetzten Macs, also vor allem dem iMac oder dem Mac mini. Hier lässt sich der interne Speicher ja nicht mal eben so erweitern – mit einer externen SSD kann man aber problemlos größere Bibliotheken, etwa für Musik, Fotos oder Filme, auslagern.

Die Lösung des 16. Türchens: Zum Lieferumfang gehören fünf Düsen – das wussten 84,1 Prozent von euch. Über einen neuen Dyson Gen5Detect darf sich Birgit W. freuen.

Die Gewinnerin oder den Gewinner der Auslosung werden wir im nächsten Türchen bekannt geben. Bitte beachtet, dass pro Person nur eine Teilnahme pro Türchen erlaubt ist. Zudem ist der Rechtsweg ausgeschlossen und Apple nicht als Sponsor des Gewinnspiels tätig.