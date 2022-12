appgefahren Adventskalender: 17. Türchen mit Tedee Smart Lock

Es ist nicht nur eine Erleichterung im Alltag, sondern tatsächlich auch ein Retter in der Not. Mit einem smarten Türschloss kann die Haustür innerhalb von Minuten noch besser gemacht werden. In unserem Büro nutzen wir dafür das Tedee Smart Lock – und genau das könnt ihr heute in unserem Adventskalender gewinnen.

Konkret könnt ihr heute das Tedee Smart Lock und die dazugehörige Bridge gewinnen, letztere stellt unter anderem die WLAN-Anbindung her, damit ihr das Schloss auch von außerhalb steuern könnt. Zusammen schon ein Wert von über 400 Euro. Zusätzlich könnt ihr euch noch einen passenden Zylinder oder das Adapter-Kit aussuchen, damit ihr das Tedee Smart Lock auch ohne Probleme an eure Haustür bekommt.

Wie bereits eingangs erwähnt, nutzen wir das Tedee Smart Lock bei uns im Büro. Mir persönlich gefällt es vor allem aufgrund seiner kompakten Bauweise und des Designs. Und auch das Aufladen des integrierten Akkus ist dank des langen magnetischen Kabels kein Problem. Die App habe ich quasi fast nie im Einsatz, ich nutze den zuverlässigen Auto-Unlock zum Öffnen der Tür.

Am Gewinnspiel teilnehmen

Die Lösung des 16. Türchen: Smart Pressure Sensor. Über ein Zahnbürsten-Paket von Oral-B darf sich Thomas P. freuen.