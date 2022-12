Mehr-Tanken und elvah: Elektroauto-Tanken per Apple Pay und App-Clip

Die Benzinpreis-Vergleichs-App Mehr-Tanken (App Store-Link) dürfte vielen von euch ein Begriff sein, wenn es um aktuelle Spritpreise in der Umgebung geht. Das Team von Mehr-Tanken hat sich nun mit elvah, einem Anbieter von Ladestationen für Elektroautos, zusammengetan, um ein schnelles und bequemes Aufladen der Fahrzeuge unter iOS zu ermöglichen.

Dank der Kooperation der beiden Dienste ist es möglich, mittels eines von elvah zur Verfügung gestellten App Clips und der Zahlungsmöglichkeit per Apple Pay auch ohne Registrierung und Download der elvah-App an der Ladesäule vorzufahren und den geflossenen Strom digital bezahlen zu können. Ob der Tarif jeweils der günstigste ist, muss im Anwendungsfall abgewogen werden – unkompliziert und einfach ist die kooperative Lösung der beiden Dienstleister aber allemal.

„Du kannst ab sofort mit mehr-tanken und elvah direkt an der Ladesäule ad hoc laden – ganz ohne Abo und Ladekarte. Hierzu einfach die Detailseite der Ladesäule aufrufen, Verfügbarkeit prüfen und den gewünschten Stecker auswählen. Im nächsten Schritt kannst du ganz ohne Registrierung den Ladevorgang starten.“

So berichtet Mehr-Tanken in der eigenen App zum neuen Angebot. Elvah stellt laut eigenen Angaben zufolge rund 30.000 Ladesäulen zur Verfügung, die in der Mehr-Tanken-App eingesehen werden können. Derzeit bezahlt man für AC-Laden 54 Cent/kWh sowie 69 Cent/kWh für noch schnelleres Aufladen an DC-Ladestationen. Die Bezahlung kann dann ohne Registrierung ganz bequem per Apple Pay erfolgen.