appgefahren Adventskalender: 2. Türchen mit tink.de

Der Black Friday Wahnsinn geht jetzt so langsam zu Ende. Aber die Angebote werden bis zum Jahresende wohl nicht mehr aufhören, immerhin steht Weihnachten ja immer noch vor der Tür. Und falls ihr für den Kauf eurer smarten Gadgets noch eine Anlaufstelle sucht, hätte wir heute einen Tipp für euch: Den Smart Home Online-Shop tink.de. Dort könnt ihr seit 2016 smarte Gadgets zu starken Preisen kaufen.

Damit ihr euer Weihnachtsgeld lieber in Bitcoins oder ETFs anlegen könnt, haben wir uns etwas ganz Besonders ausgedacht: Heute verlosen wir in unserem Adventskalender einen Shopping-Gutschein für tink.de im Wert von satten 500 Euro. Damit kann einer (oder eine) von euch nach Lust und Laune Gadgets beliebter Marken einkaufen, beispielsweise Philips Hue, Sonos, Bosch, Nuki oder Homematic. Wir sind uns sicher, dass auch etwas für euch dabei ist.

tink.de bietet jetzt günstige Matter-Produkte an

Es wird aber noch besser: Seit November bietet tink.de auch eigene Produkte an, die mit dem Smart Home Standard Matter kompatibel sind. Die neue Produktlinie nennt sich „tink Basics“ und umfasst zum Start Leuchtmittel mit E27 oder GU10, eine smarte Steckdose und einen Kontaktsensor.

Alle vier Zubehör-Produkte können einfach via Matter mit eurem Smart Home gekoppelt werden, es ist keine eigene App notwendig. Die Leuchtmittel stellen die Verbindung per Matter her, Steckdose und Kontaktsensor verbinden sich via Thread. Die Preise können sich dabei absolut sehen, lassen, zwei Kontaktsensoren bekommt ihr beispielsweise schon für nur 45,95 Euro.

Zahlreiche weitere Angebote und Bundles rund um tink Basics könnt ihr direkt auf tink.de entdecken – vielleicht ist ja auch etwas für euer Smart Home mit dabei.

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Um den Shopping-Gutschein im Wert von 500 Euro für tink.de zu gewinnen, müsst ihr lediglich eine E-Mail mit der richtigen Antwort auf die folgende Frage an 2@appgefahren.de senden:

Wie hoch ist die maximale Anschlussleistung des tink Basics Smart Plug?

2300 Watt 2990 Watt 3680 Watt