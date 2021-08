Apple Arcade: Apple präsentiert zwei neue Spiele für den Abo-Service

In so ziemlich jeder Woche gibt es meistens am Freitag neues Spiele-Futter für Abonnenten und Abonnentinnen von Apples hauseigenem Spiele-Abo, Apple Arcade. Apple stellt darüber hinaus regelmäßig kommende Neuerscheinungen für Apple Arcade vor, um Fans des Spiele-Dienstes auf bald erscheinende Games hinzuweisen. So auch aktuell geschehen mit zwei zu erwartenden Titeln.

MasterChef: Let’s Cook!

Das Spiel von Tilting Point fordert die Spieler heraus, köstliche Gerichte zu schneiden, zuzubereiten, auf den Teller zu bringen und zu servieren – in einem unterhaltsamen, einzigartigen und rasanten Kochwettbewerb, der von der weltberühmten Fernsehshow inspiriert ist. Die Spieler stellen ihre Kochkünste unter Beweis, um die Nummer eins der Köche zu werden, während sie sich mit anderen Spielern aus der ganzen Welt messen. Sie wählen ihre Zutaten aus, schnitzen und kochen sie zu köstlichen Gerichten, die sie in lustigen Minispielen stilvoll servieren. Die MasterChef-Jury bewertet die Gerichte anhand ihrer Leistung und Geschwindigkeit.

Die Spieler werden darüber hinaus im Verlauf des Spiels neue Rezepte, Herausforderungen und Minispiele während ihrer Kochreise abschließen und freischalten. Das Spiel wird außerdem mit wöchentlichen Shows aktualisiert, die auf bestimmten Themen basieren, wie die Gourmet-Burger-Show und die Spooky-Show und viele andere. In jeder Woche werden neue kreative Rezepte zu verschiedenen Jahreszeiten und Ereignissen bereitgestellt.

Layton’s Mystery Journey

In Layton’s Mystery Journey von Level-5 begleiten die Spieler und Spielerinnen Katrielle Layton im Herzen von London, wo sie in eine lockere, komische und rätselhafte Suche nach ihrem verschwundenen Vater, Professor Hershel Layton, verwickelt werden. Gamer und Gamerinnen werden durch Londons berühmte Sehenswürdigkeiten, von den Houses of Parliament bis zur Tower Bridge, geführt und folgen Kat auf ihrem treuen Fahrrad, um einen Fall nach dem anderen zu lösen, bis sie unwissentlich eine Verschwörung der Millionäre aufdeckt.

Layton’s Mystery Journey steht schon seit einiger Zeit als reguläres Spiel im deutschen App Store als kostenloser Download (App Store-Link) bereit. Apple Arcade-Nutzer bzw. Nutzerinnen werden in Kürze auch in den Genuss des Puzzle-Games kommen und profitieren dabei von einem Verzicht auf In-App-Käufe, Werbung und weitere Einschränkungen. Ein Veröffentlichungsdatum für die beiden neuen Apple Arcade-Games wurde noch nicht kommuniziert, es ist aber davon auszugehen, dass es bis zum Release nicht mehr allzu lange dauern wird.