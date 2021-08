iOS 15: Neueste Betaversion entfernt offenbar automatisch Lens Flares

Wer unter bestimmten Lichtbedingungen, beispielsweise bei Motiven, die direkt in die Sonne gerichtet sind, Bilder mit dem iPhone aufnimmt, wird oft mit Lichtreflexionen durch das Sonnenlicht konfrontiert, die sogenannten Lens Flares. Sie können durchaus auch gestalterische Mittel bei der Bildbearbeitung sein, sind aber bei der Aufnahme von Fotos häufig unerwünscht. Die Linsenreflexionen äußern sich durch überbelichtete Stellen, helle Strahlen und Blendenflecken.

Auch bei der Fotografie mit dem iPhone tauchen diese Lens Flares regelmäßig auf, und nicht immer werden sie vom Fotografen bzw. der Fotografin begeistert aufgenommen. Wie es scheint, hat Apple mit iOS 15 vor, diesen fotografischen Begleiterscheinungen zu begegnen und eine automatische Verbesserung bei der Aufnahme von betroffenen Fotos vorzunehmen.

Die Änderung in iOS 15 wurde erstmals bei Reddit zur Sprache gebracht, und auch das Team der iPhone-App Halide äußerte sich bei Twitter zu diesem Thema. Das Entwicklerteam zeigt auch gleich ein Vergleichs-Motiv, bei dem die oft bei iPhones beobachteten grünen Lichtpunkte im Bild verschwunden waren.

Big news: the latest iOS 15 beta automatically removes the famous ‚green orb‘ lens flares we are so used to on iPhones. Thoughts? https://t.co/l6OQ3vRVRR pic.twitter.com/4wtorXaZxt

— Halide (@halidecamera) August 4, 2021