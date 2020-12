Apple bekommt Patent für konfigurierbare Mac-Tastatur zugesprochen

Der gut informierte Blog Patently Apple kümmert sich vornehmlich um alle Angelegenheiten, die den Konzern aus Cupertino und seine Patente betrifft. Auch nun wartet Patently Apple wieder mit neuen Skizzen zu einem weiteren Apple-Patent auf.

Das amerikanische Patent- und Markenamt hat Apple offiziell ein Patent für eine konfigurierbare Tastatur zugeschrieben. Schon im November gab es von Seiten Patently Apple erste Gerüchte in diese Richtung, die nun vertieft wurden. Apple gab im Patent an, dass Tastaturtasten oft mit Etiketten versehen werden, um für spezifische Funktionen zu dienen, beispielsweise Symbole für mathematische Operationen. Apple ließ verlauten:

„Es kann wünschenswert sein, Tastaturen dynamisch neu zu konfigurieren, um Eingaben für verschiedene Sprachen aufzunehmen, eine Standardtastatur vorübergehend in eine Gaming-Tastatur zu konvertieren, bei der Tasten bestimmten Aktionen im Spiel entsprechen, oder das Verhalten, das mit dem Drücken der Tasten in der Tastatur verbunden ist, anderweitig zu ändern.“

Um dies zu erreichen, könnten Tasten einer Tastatur mit einem visuellen Feedback versehen werden, um den aktuellen Status einer Taste anzuzeigen. „Dies kann erreicht werden, indem Tasten einer Tastatur mit dynamischen Beschriftungen bereitgestellt werden“, berichtet Patently Apple dazu. „Die dynamischen Labels können mit dynamisch rekonfigurierbaren Etiketten generiert werden, mit Komponenten wie organischen Leuchtdiodenanzeigen mit Pixelarrays […].“

Die von Patently Apple zur Verfügung gestellten Skizzen zeigen, dass das Patent sowohl bei zukünftigen MacBooks, als auch bei Desktop-Tastaturen zum Einsatz kommen könnte. Nutzer könnten so bequem und mittels Tastendruck beispielsweise von einem englischsprachigen Format in ein griechisches Format wechseln, bei dem die Beschriftungen der Tastatur sich entsprechend ändern. Wer tiefer in die Materie eintauchen möchte, findet das gesamte Patent mit detaillierten Beschreibungen unter der Nummer 10.877.570 auf der Website des US-Patentamts.

Fotos: Patently Apple/US-Patentamt.