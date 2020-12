Feiertagsangebote im Epic Games Store: Jeden Tag ein kostenloses Spiel (Heute: Cities: Skylines)

Normalerweise gibt es im Wochen-Rhythmus ein Gratis-Spiel im Epic Games Store. Oftmals nur für Windows-Nutzer, einige Spiele sind aber auch mit dem Mac kompatibel. Und so kurz vor Weihnachten starten im Epic Games Store die Feiertagsangebote. Ab heute gibt es 15 Tage lang jeden Tag ein Spiel kostenlos!

Das jeweilige Spiel wird 24 Stunden lang kostenlos angeboten und ist für euch natürlich auch danach kostenlos spielbar. Über In-App-Käufe oder Erweiterungen müssen wir an dieser Stelle nicht reden – die kosten natürlich. Außerdem gibt es ab dem 17. Dezember festliche Angebote mit bis zu 75 Prozent Rabatt – schaut mal rein.

17. Dezember – Cities: Skylines: Das erste Spiel ist nur für Windows verfügbar und siedelt sich im Beriech Simulation, Strategie und Städtebau ein. „Cities: Skylines ist eine moderne Version der klassischen Städtebausimulation. Mit neuen Gameplay-Elementen stellt dich das Spiel vor den Nervenkitzel und die Herausforderung, eine echte Stadt zu errichten und am Laufen zu halten, während es zugleich die bekannte Städtebau-Erfahrung erweitert. Das Spiel der Macher der Reihe „Cities in Motion“ wartet mit einem ausgefeilten Transportsystem auf. Zudem bietet es Modding-Möglichkeiten zur Anpassung an den eigenen Spielstil, die das vielschichtige und anspruchsvolle Simulationserlebnis perfekt ergänzen. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Übernimm die Kontrolle und greife nach den Sternen!“ (zum Angebot)