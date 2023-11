Apple Card: Apple beendet Partnerschaft mit Goldman Sachs

Schon seit einiger Zeit mehren sich Gerüchte, dass das Finanzinstitut Goldman Sachs die Finanzpartnerschaft mit Apple beenden will. Goldman Sachs ist Apples Partner bei der Apple Card, dem Apple-Sparkonto, das Apple Card-Usern offen steht, und Apple Pay Later, Apples „Buy Now, Pay Later“-Dienst, der sich aktuell noch im Betatest befindet.

Apple und Goldman Sachs arbeiten seit der Einführung der Apple Card im Jahr 2019 zusammen. Das Projekt bringt Goldman Sachs aber offenbar nicht genug Geld ein, zudem beeinträchtigen die Probleme von Goldman Sachs mit dem Kundenservice für das Apple-Sparkonto den Ruf von Apple.

Nun hat man wohl final einen Schlussstrich unter die Partnerschaft gesetzt: Wie das Wall Street Journal berichtet, beendet Apple die gesamte Verbraucherpartnerschaft mit Goldman Sachs, einschließlich der Apple Card und des Apple Savings Accounts. Apple plane, die Zusammenarbeit mit Goldman Sachs in den nächsten 12 bis 15 Monaten zu beenden. Aktuell ist noch nicht klar, ob Apple eine neue Partnerschaft für die Apple Card eingegangen ist. Apple betonte gegenüber CNBC, man wolle weiterhin „die besten Tools und Dienstleistungen“ für die Apple Card-Kundschaft anbieten.

„Apple und Goldman Sachs konzentrieren sich darauf, unseren Kunden eine unglaubliche Erfahrung zu bieten, um ihnen ein gesünderes Finanzleben zu ermöglichen. Die preisgekrönte Apple Card wird von den Verbrauchern sehr gut angenommen, und wir werden weiterhin innovativ sein und die besten Tools und Dienstleistungen für sie bereitstellen.“

Anfang des Jahres gab es Gerüchte, dass Goldman Sachs die Zusammenarbeit mit Apple beenden wolle, um sich vom Privatkundengeschäft zu trennen. Damals hieß es, Goldman Sachs spreche mit American Express über eine mögliche Übernahme – allerdings muss die Apple Card aufgrund einer Vereinbarung zwischen Apple und Goldman Sachs bis 2026 über das Mastercard-Netzwerk laufen.

Amex hatte auch Bedenken zu Aspekten des Programms wie den Kreditausfallquoten aufgrund von Apples Drängen auf die Zulassung neuer Kunden und Kundinnen, so dass der Status der Gespräche nicht bekannt ist. Derzeit hat Synchrony Financial, bekannt als der größte Emittent von Kundenkreditkarten, nach Angaben des Wall Street Journals die Übernahme der Apple Card in Erwägung gezogen.