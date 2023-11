iOS 17.2: Die Neuerungen der vierten Beta

Apple hat gestern Abend die vierte Beta-Version von iOS 17.2 an registrierte Entwicklerinnen und Entwickler verteilt. Damit dürfte der eigentliche Release der finalen Version nicht mehr in weiter Ferne liegen, möglicherweise ist es schon kommende Woche soweit. Aber was hat sich mit der vierten Beta überhaupt getan?

Standard-Ton für Benachrichtigungen

Mit iOS 17 hat Apple einen neuen Sound für Benachrichtigungen eingeführt, der für viele einfach zu „unaufdringlich“ ist. Mit iOS 17.2 wird man den Ton ändern können – genau wie es schon für Benachrichtigungen in den Apps Nachrichten, Mail oder Kalender möglich ist.

Keine gemeinsamen Wiedergabelisten

Nachdem in einer vorherigen Beta-Version eine Option für gemeinsame Wiedergabelisten mit Freunden in Apple Music geschaffen wurde, hat Apple diese Funktion mit der vierten Beta wieder entfernt.

Weitere kleinere Änderungen im Überblick