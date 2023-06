Apple Design Awards 2023: Das sind die Gewinner

Apple hat heute auf der WWDC23 die Gewinner der Apple Design Awards 2023 bekannt gegeben. In sechs Kategorien wurden jeweils eine App und ein Spiel prämiert und deren Entwickler damit für herausragende technische Umsetzung ausgezeichnet. Wir haben alle Gewinner für euch im Überblick.

Inklusion, Spaß und Vergnügen, Interaktion, sozialer Einfluss, visuelle und grafische Gestaltung sowie Innovation – das sind die sechs Kategorien, in denen Apple seine heißbegehrten Design Awards vergibt. Und hier sind die Gewinner:

Inklusion

In der Kategorie Inklusion werden Apps und Spiele gewürdigt, die ein App-Erlebnis für alle schaffen.

Gewinner-App: Universe — Website Builder

Entwicklerteam: Universe Exploration Company (USA)

Der auf Barrierefreiheit ausgelegte Websitebaukasten ermöglicht es allen Menschen, eine eigene Website zu bauen – ob Onlineshop, persönliche Webseite, Community-Gruppe oder Künstlerprofil. Und dank VoiceOver und Einsatzes von dynamischem Text können auch Menschen mit Einschränkungen Universe nutzen.

Gewinner-Spiel: stitch.

Entwicklerteam: Lykke Studios (Thailand)

Das Apple-Arcade-Game stich. führt in die meditative und beruhigende Kunst des Stickens ein und richtet sich an Menschen jedes Alters. Die eingebauten Bedienungshilfen für Menschen mit Farbenblindheit, eingeschränktem Sehvermögen und empfindlichen Reaktionen auf visuelle Bewegungen sowie die verschiedenen Sprachversionen sorgten nach Aussage der Jury dafür, dass alle Menschen Spaß an dem kleinen Spiel haben können.

Spaß und Vergnügen

In dieser Kategorie werden Spiele und Apps prämiert, die ein besonders großes Unterhaltungserleben bieten. Die Gewinner sind:

Duolingo ist nun schon seit mehr als zehn Jahren am Markt, wird allerdings stetig optimiert und erweitert. Apple erwähnt vor allem das neu gestaltete Nutzerlebnis und die neuen Kurse für gefährdete, indigene und fiktionale Sprachen lobend. Auch die Art und Weise, mit der Duolingo für langfristige Motivation sorge, ist für Apple ein Grund, Duolingo auszuzeichnen.

Gewinner-Spiel: Afterplace

Entwicklerteam: Evan Kice (USA)

Afterplace ist ein Retro-Indie-Rollenspiel und wird von Apple für seinen trockenen Humor und seine moderne Note im nostalgischen Gewand gelobt. Das Spiel zeichne sich durch eine innovative Steuerung aus, die das Spiel einfach und unterhaltsam zugleich mache.

Interaktion

In dieser Kategorie zeichnet Apple Games und Apps aus, die besonders intuitiv und einfach zu bedienen sind.

Gewiner-App: Flighty

Entwicklerteam: Flighty LLC (USA)

Flighty ist euer Begleiter auf Flugreisen, denn die App enthält alle Informationen, die ihr für eure Reise mit dem Flieger braucht: detaillierten Flugkarten, Orientierungshilfen für Flughäfen und erwarteten Verspätungen. Apple lobt das Design der App und die Einbindung von Apple-Technologien wie Siri-Kurzbefehle, Apple Karten und Live-Aktivitäten.

Gewinner-Spiel: Railbound

Entwicklerteam: Afterburn (Polen)

Railbound ist ein Puzzlespiel, das die Jury durch seine „beeindruckende Schlichtheit“ überzeugt hat. Das Spiel kommt in der Einführung ohne Worte, Punkte und das Navigieren in Menüs aus und ermöglicht so einen schnellen und barrierearmen Einstieg. Auch die farbenfrohe Grafik und die Animationen des Spiels werden von Apple hervorgehoben.

Sozialer Einfluss

Prämiert werden Apps, die das Leben der Menschen verbessern und Awareness für bestimmte Themen generieren.

Gewinner-App: Headspace

Entwicklerteam: Headspace (USA)

Auch Headspace ist mittlerweile schon seit mehr als zehn Jahren am Markt und erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit im Bereich Achtsamkeitspraxis. Für Apple waren das nutzerfreundliche Design und die vielfältigen Inhalte der Grund, die App mit dem Design Award auszuzeichnen. Auch die Apple-Watch-Integration wird hervorgehoben.

Gewinner-Spiel: Endling

Entwicklerteam: HandyGames (Deutschland)

Endling ist ein Side-Scroller-Spiel aus dem deutschen Studio HandyGames. In der Rolle einer Fuchsmutter müssen sich die Spielenden durch eine von Umweltkatastrophen und menschlichen Einfluss zerstörte Welt kämpfen. Apple lobt die einfache Steuerung des Spiels, die ein immersives Spielerleben ermöglicht.

Visuelle grafische Gestaltung

In dieser Kategorie werden Apps und Spiele geehrt, die sich durch ihre herausragende grafische Gestaltung und gekonnten Animationen auszeichnen.

Gewinner-App: Any Distance

Entwicklerteam: Any Distance Inc. (USA)

Any Distance ist ein Workout-Tracker, der mittels Live-Aktivitäten und Apple-Watch-Integration Fitness-Daten sammelt und innovativ präsentiert. Die App setzt dabei nicht nur auf klassische Trainings wie Laufen oder Fahrradfahren, sondern bezieht auch andere Zielgruppen wie Rollstuhlfahrer, Menschen mit Kinderwagen und Fahrer von Liegerädern ein.

Gewinner-Spiel: Resident Evil Village

Entwicklerteam: CAPCOM Co., Ltd. (Japan)

Resident Evil Village ist ein Horror-Adventure, das sich Apple-Technologien wie Chips, ProMotion, Metal 3 voll zunutze macht, um ein herausragendes visuelles Design zu erzeugen. Apple zeichnet mit dem Award-Gewinn das atmosphärische und realistische Spielerlebnis aus.

Innovation

Als besonders innovativ ausgezeichnet werden Apps, die Apple-Technologien auf neuartige Weise integrieren.

SwingVision ist ein Tennis-Coach, der sich Neural Engine und künstliche Intelligenz zunutze, um eine neuartige Spielanalyse zu kreieren, die Spielern helfen soll, ihre Technik zu verbessern. Daten werden sowohl über die iPhone-Kamera und Apple-Watch-Integration gesammelt.

Gewinner-Spiel: MARVEL SNAP

Entwicklerteam: Second Dinner (China)

MARVEL SNAP ist ein Sammelkartenspiel, das die Multiverse-Charaktere durch seine Animationen und seine Haptik „voll zur Geltung“ bringt. Das Spiel erfinde laut Apple das Genre neu, weil es ein rasantes Gameplay und eine neue SNAP-Mechanik beinhalte, die neue strategische Möglichkeiten schaffe.

Welche der prämierten Apps und Spiele kennt ihr? Würdet ihr Apples Wahl zustimmen?