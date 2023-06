Raindrop.io: Lesezeichen-Manager jetzt mit Notizen und Erinnerungen

Entwickler Rustem Mussabekov beschreibt sein plattformübergreifendes Lesezeichen-Dienstprogramm Raindrop.io als „eine wunderschöne Möglichkeit, das Wichtigste zu behalten. Speichere wichtige Links, Artikel, Fotos, Videos und Präsentationen und organisiere sie in thematischen Sammlungen. Deine Lesezeichen sind von deinem Computer oder Smartphone verfügbar.“

Raindrop.io versteht sich mit vielen Plattformen und kommt neben einer iOS-App für iPhone und iPad (App Store-Link) auch mit Anwendungen für macOS, Windows, Android sowie die gängigsten Browser wie Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera und Apples Safari daher. Unter iOS ist der Download etwa 26 MB groß und kann ab iOS 16.0 oder neuer getätigt werden. Auch eine deutsche Lokalisierung ist für die App bereits vorhanden.

Raindrop soll alle täglichen Lesezeichen-Bedürfnisse abdecken. Um diesem Ziel einen Schritt näher zu kommen, hat man nun unter anderem eine Notiz-Funktion bereitgestellt, die es Nutzern und Nutzerinnen weiter vereinfachen soll, die eigenen Lesezeichen zu verwalten. Rustem Mussabekov berichtet im hauseigenen Blog:

„Füge deine Gedanken, Listen und zusätzliche Links zu einem Lesezeichen hinzu. Mit der Markdown-Unterstützung kannst du wichtige Passagen einfach hervorheben. Notizen sind auf allen Plattformen verfügbar, werden beim Export/Backup berücksichtigt und auf deinen öffentlichen Seiten angezeigt. Und natürlich ist die Funktion kostenlos für alle.“

Neu: 2FA und KI-Vorschläge für Sammlungen

Darüber hinaus gibt es neue Erinnerungen in Raindrop.io. Mit der Erinnerungsfunktion kann man Lesezeichen für später planen und sich auf das konzentrieren, was jetzt gerade wichtig ist. Wenn es Zeit ist, wacht Raindrop.io mit einer sanften E-Mail und einer mobilen Benachrichtigung auf und bringt einen wieder dorthin, wo man aufgehört hat.

Ebenfalls neu sind KI-Vorschläge für Sammlungen: Die App kann jetzt vorhersagen, in welcher Sammlung man ein neues Lesezeichen speichern möchte, wodurch der Vorgang schneller und intuitiver wird. Das Feature ist in der Web-App, auf dem Desktop, in der iOS-App und in einer Browser-Erweiterung verfügbar.

Weiterhin können nun ausgewählte Lesezeichen-Sammlungen oder Suchergebnisse im HTML-, CSV- und Textformat heruntergeladen werden. Dem Raindrop.io-Anmeldeprozess wurde zudem die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) als Opt-in-Sicherheitsmethode hinzugefügt. In dieser Version werden zeitbasierte Einmal-Passwörter (TOTP) unterstützt.

Raindrop.io lässt sich kostenlos im App Store herunterladen und finanziert sich über ein Abonnement für die Pro-Version. Letztere ist zu Preisen ab 3,49 Euro/Monat bzw. 30,99 Euro/Jahr als In-App-Kauf erhältlich.