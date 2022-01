Apple feiert eigene Services: Erfolge, Zahlen und Empfehlungen

Die Service-Sparte bei Apple wird immer größer. Zuletzt ist Apple Fitness+ an den Start gegangen und insgesamt kann sich Apple über 745 Millionen bezahlte Abonnements freuen. Man lässt das Jahr 2021 Revue passieren und wirft mit ein paar großen Zahlen und Erfolgen um sich.

App Store

Im App Store hat Apple seit dem Start im Jahre 2008 mehr als 260 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Pro Woche besuchen eine halbe Milliarde Menschen den App Store, der in 175 Ländern verfügbar ist. Der Großteil der Einnahmen geht natürlich an die Entwickler und Entwicklerinnen, die den App Store täglich um neue und praktische Apps erweitern.

Zu den Highlights zählt Apple zum Beispiel Top-Filme wie „Black Widow“ bei Disney+ oder „Space Jam: A New Legacy“ bei HBO Max. Des Weiteren sind die In-App-Events sehr erfolgreich, die unter anderem in Spielen wie Pokémon GO oder in der Social Media-App TikTok gestartet wurden. Zur Aufzählung gesellt sich auch das Spiel „Royal Match“ aus Istanbul oder die Audio-App Clubhouse.

Apple Arcade

Die Spiele-Flatrate zählt jetzt mehr als 200 Spiele, wobei Apple hier auch immer wieder altbekannte Spiele leicht abändern lässt und ins Sortiment mit aufnimmt. Exklusive Spiele sind leider etwas seltener geworden. „LEGO Star Wars: Castaways“ und „Disney Melee Mania“ gehören zum Beispiel zu den zuletzt veröffentlichten Spielen.

Apple Music

Apple Music bietet Zugriff auf über 90 Millionen Songs, wobei 3D Audio und Dolby Atmos für den gesamten Katalog verfügbar sind. Neue Funktionen wie automatische Wiedergabe, Liedtext teilen, City-Charts, Motion Cover Art, verbesserte Suche, Mit Dir geteilt und dem neu gestalteten Jetzt hören-Tab machen das Entdecken neuer Musik einfach, ebenso gibt es Integrationen in FaceTime mit SharePlay und Apple Fitness+.

Apple TV+

Obwohl die Auswahl bei Apple TV+ im Vergleich zu Netflix oder Amazon sehr klein ist, feiert sich Apple hier stark ab. Man habe „Streaming-Geschichte geschrieben“ und konnte wichtige Meilensteine erzielen. Apple TV+ wurde mit 763 Preisnominierungen und 190 Awards ausgezeichnet, darunter Nominierungen für den Academy Award und den BAFTA Award, 12 Primetime Emmy Award-Gewinne in den wichtigsten Programmkategorien, Daytime Emmy Awards, SAG Awards, NAACP Image Awards, Peabody Awards, AFI Awards, Critics Choice Awards, Critics Choice Documentary Awards, Kidscreen Awards und viele mehr.

Über die Apple TV App, auf die über eine Milliarde Geräte zugreifen können, darunter Smart TVs von LG, Panasonic, Samsung, Sony, TCL, VIZIO und anderen, Amazon Fire TV- und Roku-Geräte sowie PlayStation- und Xbox-Spielekonsolen, gibt es einen einfachen Zugriff auf alle Inhalte. Die Apple TV App wurde letztes Jahr auf Android TV, Chromecast mit Google TV, Sky Q Set-Top-Boxen und Sky Glass TVs eingeführt und wird bald auch auf Comcast Xfinity Set-Top-Boxen verfügbar sein.

Apple Fitness+

Seit dem Start vor etwas mehr als einem Jahr hat Fitness+ seine Mediathek auf fast 1.000 Sessions im Fitnessstudiostil erweitert, die größte Mediathek an Trainingsinhalten in 4K Ultra High Definition, die 11 verschiedene Trainingsarten abdeckt — darunter HIIT, Kraft, Core, Yoga, Pilates, Tanzen, Radfahren, Rudern, Laufband (zum Laufen und Gehen) und Achtsames Cooldown — und jede Woche kommen neue Inhalte hinzu Im vergangenen Jahr hat Fitness+ auch geführte Meditationen eingeführt, eine einfache Möglichkeit, jederzeit und überall Achtsamkeit zu praktizieren und das allgemeine Wohlbefinden zu verbessern. Trainings und Meditationen werden von einem integrativen und einladenden Trainerteam geleitet, das mit dem Wachstum des Services immer mehr erweitert wird. Erst seit gestern sind neue Inhalte dazu gekommen.

Apple Bücher

Die Mediathek mit über 8 Millionen Büchern und Hörbüchern, einschließlich eines umfangreichen Katalogs kostenloser Titel, wird mittlerweile jeden Monat von mehr als 100 Millionen Anwendern und Anwenderinnen genutzt. Letztes Jahr ist Apple Bücher mit einer neu gestalteten App auf macOS und verbesserten Suchfunktionen auf iOS, iPadOS und macOS, die Empfehlungen und Trends beinhalten, noch besser geworden.

Apple Pay

Heute ist Apple Pay in fast 60 Ländern und Regionen verfügbar und arbeitet mit knapp 9.000 Banken weltweit zusammen. Digitale Tickets in Wallet haben Veranstaltungsorten und ihren Gästen geholfen, sichere, kontaktlose Erlebnisse zu schaffen. Letztes Jahr haben Kund und Kundinnen 30 Millionen NFC-Tickets in Wallet für Veranstaltungen in den Bereichen Musik, Sport, Theater und mehr in den USA und Kanada genutzt.

Apple Karten

Die Karten App von Apple wurde im letzten Jahr groß aktualisiert und hat dreidimensionale Städteerlebnisse erhalten, eine bessere Navigation mit mehr Details, kuratierte Reiseführer und mehr.

iCloud

Hier ist iCloud+ hervorzuheben. Zu den Funktionen von iCloud+ gehören iCloud Privat Relay, ein innovativer neuer Service, der die Privatsphäre online schützt; E-Mail Adresse verbergen, eine einfache Möglichkeit, eine einzigartige, zufällige E-Mail Adresse zu erstellen, die an einen persönlichen Posteingang weitergeleitet wird; erweiterte HomeKit Secure Video-Aufnahme, damit Kunden und Kundinnen alle Kameras einrichten können, die sie benötigen, um ihr Zuhause im Auge zu behalten sowie benutzerdefinierte E-Mail Domains, damit man die iCloud-E-Mail Adresse personalisieren kann. Alle Abonnements können mit Personen in der gleichen Familienfreigabegruppe geteilt werden, sodass jedes Mitglied die neuen Funktionen, den Speicherplatz und das verbesserte Erlebnis genießen kann, das iCloud+ bietet.