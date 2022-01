Pille statt Notch: So könnte das kommende iPhone aussehen

In den vergangenen Tagen wurde im Netz viel über die nächste iPhone-Generation spekuliert. Fällt die Notch nun weg oder bleibt sie uns doch noch erhalten? Auf diese Frage scheint es mittlerweile eine Antwort zu geben.

Aktuell sieht die Situation in der Gerüchteküche wohl wie folgt aus: Das Mini ist Geschichte, stattdessen wird es ein normal großes iPhone 14 und ein etwas größeres iPhone 14 Max geben. Beide kommen im „gewohnten“ Design mit Notch.

Und dann wären da noch die beiden üblichen Pro-Modelle. Bei diesen soll die Notch tatsächlich wegfallen und stattdessen eine Pillen-förmige Aussparung Einzug erhalten. Während andere Hersteller hier nur ein kleines Loch für die Kamera nutzen, scheint Apple für die Face ID Technik etwas mehr Platz zu benötigen.

Auf jeden Fall aber dürften wir uns, sollte das Design tatsächlich so umgesetzt werden, über ein wenig mehr Platz in der Status-Bar freuen. Das könnte unter anderem dazu führen, dass die Prozent-Anzeige des Akkus dauerhaft zu sehen ist. So jedenfalls sehen wir es auch im Design-Entwurf von Ian Zelbo, das wir als Titelbild in diesem Artikel verwendet haben.