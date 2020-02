Apple HomePod: Smart Speaker heute für 230,75 Euro im Angebot (ausverkauft)

Wir machen an dieser Stelle mal eine schnelle Nummer: Bei Euronics bekommt ihr den HomePod von Apple aktuell zu einem sehr guten Preis. Der Smart Speaker ist in den beiden Farben Weiß und Spacegrau für nur 230,75 Euro erhältlich. Hinzu kommen noch Versandkosten in Höhe von 4,99 Euro, die ihr euch aber sparen könnt, falls ihr die Bestellung in einem Euronics-Markt in eurer Nähe abholt.

Und der Preis ist tatsächlich ziemlich heiß. Bei Apple kostet der Lautsprecher regulär 329 Euro, im Internet-Preisvergleich liegen die besten Angebote aktuell bei rund 300 Euro. Wie lange das Angebot bei Euronics gültig ist, können wir euch leider nicht sagen.

Apple HomePod für 230,75 Euro bei Euronics (Weiß/Spacegrau)

mittlerweile ausverkauft

In Sachen Klangqualität kann sich der HomePod im Vergleich zur Konkurrenz von Amazon und Google problemlos behaupten, nur bei den Funktionen hinkt er noch ein wenig hinterher. Immerhin wurde im vergangenen Herbst die Möglichkeit geschaffen, per Sprachbefehl einen Radiosender zu starten.

Bestens ist natürlich die Einbindung in den Apple-Kosmos. AirPlay 2 ist überhaupt kein Problem, ebenso punkten kann der HomePod mit einigen speziellen Funktionen. Hält man beispielsweise sein iPhone an den HomePod, wenn man nach Hause kommt, wird die laufende Wiedergabe vom iPhone automatisch auf dem HomePod fortgesetzt. Ebenso dient der HomePod als HomeKit-Steuerzentrale und kann die beliebten Smart Home Geräte von Eve Systems per Sprachbefehl steuern.