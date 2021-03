Apple investiert über eine Milliarde Euro in Deutschland

Tolle Nachrichten von Apple am frühen Mittwochmorgen: Man wird über eine Milliarde Euro für einen neuen Standort in München investieren. Natürlich baut Apple keinen neuen Hauptsitz – stattdessen soll der neue Standort in München zum Europäischen Zentrum für Chip-Design werden.

In einer Pressemitteilung lässt uns Apple folgendes wissen:

München ist bereits heute Apples größtes Entwicklungszentrum in Europa. Die knapp 1.500 Ingenieure aus 40 Ländern arbeiten in verschiedenen Bereichen, darunter Power Management Design, Anwendungsprozessoren und drahtlose Technologien. (…) Die Erweiterung am Standort München, zusammen mit zusätzlichen Investitionen in Forschung und Entwicklung, wird sich allein in den nächsten drei Jahren auf über ein Milliarde Euro belaufen.

„Ich könnte nicht gespannter sein auf das, was unsere Ingenieurteams in München noch alles entdecken werden – von der Erforschung neuer Möglichkeiten in der 5G-Technologie bis hin zu einer neuen Generation von Technologien, die noch mehr Leistung, Geschwindigkeit und Konnektivität ermöglichen werden“, sagt Tim Cook, CEO von Apple. „München ist seit vier Jahrzehnten ein Zuhause für Apple und wir sind der Stadt und Deutschland dankbar für das gemeinsam Erreichte und freuen uns auf den Weg, der vor uns liegt.“

Die komplette Pressemeldung von Apple mit weiteren Informationen könnt ihr im Apple Newsroom abrufen.