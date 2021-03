Call of Duty Mobile: Season 2 „Tag der Abrechnung“ ist gestartet

Es vergeht kaum ein Tag an dem ich nicht eine Runde in Call of Duty Mobile (App Store-Link) spiele. Und genau aus diesem Grund freue ich mich immer über die regelmäßigen Updates, die neue Karten, Inhalte und mehr mitbringen. Und ab sofort ist „Season 2 Tag der Abrechnung“ gestartet.

Neue Belohnungen im Premium-Battle Pass

Neue epische Baupläne: AS VAL – Urteil, MALMG – Kontrollpunkt, KRM-262 Adlerkralle und BK57 – Data-Miner

Neue epische Soldaten: Mace – Zurück für mehr, Mara – Erweckung, Alex und Spezialeinheit 2 – Brutal

Neue legendäre Visitenkarten

Neue Belohnungen im kostenlosen Battle Pass:

Neue Basiswaffe: AS VAL. Ein Spezialgewehr mit hohem Schaden und hoher Feuerrate. Das Unterschall-Design erzeugt einen schalldämpfenden Effekt. Der Preis dafür sind jedoch eine geringe Kugelgeschwindigkeit sowie eine abnehmende Flugbahn der Kugeln. Soldaten werden jede Menge Übung brauchen, um diese Waffe zu meistern.

Neue Punkteserie: Napalm. Verbrennen Sie Feinde in der Nähe und füllen Sie das Schlachtfeld mit Rauch.

Neue Event-Belohnungen:

Neue Herausforderungen und Missionen mit neuen Belohnungen:

Neue Basiswaffe: Beim Geradezug-DMR SP-R 208 sind Schaden und Mobilität relativ hoch. Durch den speziellen Bolzen-Aufsatz werden Präzision und a Reichweite gesteigert, dafür wandern Kugeln jedoch langsamer in die Kammer. Neues Extra: Aufklärung. Wenn ein Feind getötet wird, werden Feinde in der Nähe gescannt und auf der Minikarte angezeigt.

Neue Ranglistenserie

Die Ranglistenserie wird auf 1 zurückgesetzt. Die neue Serie läuft im Zeitraum März bis Mai 2021

Neue Ranglistenmodus-Belohnungen: Neuer epischer Bauplan: OXR – Donnernder Stahl Neuer epischer Soldat: Krüger – Gebrochener Stahl



MEHRSPIELER

Neue Karten

Shoot House: Die beliebte Karte aus Modern Warfare ist jetzt in CODM verfügbar! Die Karte bietet ein militärisches Trainingsgelände in der Wüste, inklusive eines klassischen 3-Wege-Designs. Steuern Sie dem Kampf Ihre besten Manöver bei! Verfügbar für Team-Deathmatch, Herrschaft, Stellung, Abschuss bestätigt und

Shipment – Modern: Diese klassische Karte aus der Modern Warfare-Reihe wurde renoviert! Der Verladehafen im Stil des Zweiten Weltkriegs wurde komplett modernisiert. Achten Sie während der fiesen Kämpfe zwischen den Containern auf Gefahren von oben. Verfügbar für Team-Deathmatch, Herrschaft, Stellung, Abschuss bestätigt und mehr!



Neue vorgestellte Spielmodi!

Feuergefecht: Scharfschütze Eliminieren oder erobern Sie Ziele und setzen Sie dabei nur ein erlangtes Scharfschützengewehr ein. Kilo-Geradezug-Waffe, SKS und NA-45 sind in diesem = Modus ebenfalls verfügbar. Verfügbar auf Cage, Shipment, Pine, King und mehr!



Neue Ausrüstungsfunktionen

Bauplan-Übersicht: Spieler können Baupläne in der Ausrüstung ganz leicht auswählen und ändern, indem sie einfach das Symbol BAUPLAN-ÜBERSICHT antippen.

Kürzlich erworbenen Objekte: Das Nachrichten-Symbol (das Ausrufezeichen mit Querstrich) zeigt jetzt alle neuen Objekte an, die Spieler kürzlich erworben haben, inkl. Waffen, Aufsätze, Soldaten, Tarnungen und andere.

Bauplan verfügbar: Spieler sehen jetzt in der Ausrüstung neue verfügbare Baupläne.

BATTLE ROYALE

Neue vorgestellte Spielmodi!

Panzerschlacht: Verfügbar im Ranglistenmodus. Sammeln Sie fünf Komponenten, um Ihren Panzer zusammenzubauen. Sie können Panzer auch über Baupläne in Abwürfen zusammensetzen. In Panzern könne mehrere Spieler kämpfen. Komponenten für den Panzer sind: Chassis, Motor, Panzerung, Primärwaffe, Sekundärwaffe. Panzerabwehrwaffen sind: Verzögerungasboambe, Näherunasmine, Panzerabwehr-Scharfschütze, Panzerabwenhr-Kriegsmaschings Werkzeug zum Reparieren des Panzers: Schweißkanone Es gibt drei Arten an Panzerbauplänen.



Neues Fahrzeug

Neues Fahrzeug: Transportlaster. Der Laster bietet nur zwei Sitze für Fahrer und Beifahrer, mehrere Soldaten finden jedoch auf der Ladefläche Platz, auf der sie sich frei bewegen können. Die Beschleunigung ist etwas langsamer, dafür ist die Haltbarkeit recht hoch und er bietet guten Schutz für die Fahrer.

Neue angepasste Abwurf-Waffen

Soldaten können jetzt Pistolen als angepasste Abwurf-Waffen ausrüsten.

Waffenliste aktualisiert: Gewöhnlich: AK117 / SKS / MALMG / GKS Ungewöhnlich: AK47 / Man-O-War / M21 EBR / Heli / RUS-74U / BY15 / KRM-262 Selten: AK117 / BK57 / FR 556 / HVK-30 / Peacekeeper MK2 / AS VAL / LOCUS / si SP-R 208 / MALMG / Razorback / 009 / OXR / KRM-262 Episch: Typ 25 / ICR / DR-H / BK57 / KN-44 / AS VAL / Man-O-War / Peacekeeper / MK2 / HVK-30 / DL 033 / SKS / Heli / RUS-74U / GKS / 009 Legendär: M4 / Schlachtschiff / AS VAL / HVK-30 / SP-R 208 / MALMG / OXR / 2 GKS



VERBESSERUNGEN UND OPTIMIERUNGEN

Mehrspieler

Vertikale Rückstoßkontrolie mit dem OWC-Meisterschütze-Lauf für die MSMC.

Erhöhte Reduktion der Zielvorrichtungszeit mit dem YKM-Kampfschäft für S36, = 736 und MALMG.

Verringerter negativer Effekt durch den OWC-Meisterschütze-Lauf für das aM HBRAS.

Schaden durch das DL 033 auf 90 erhöht sowie mehr Durchschlagskraft durch Mauern.

Auf 12% erhöhte Reduktion der Zielvorrichtungszeit beim Aufsatz ‚Kein Schaft‘ für das DR-H.

Auf 15% verringertes Zurückschrecken beim Aufsatz ‚Kein Schaft Tür das DR-H.

Leicht verringerte Präzision beim Aufsatz ‚Kein Schaft’ für das ICR und beim YKMKampfschaft.

Verringertes Zurückschrecken beim Aufsatz ‚Kein Schaft‘ für das ASMI0O.

Verringerter Explosionsradius der Kriegsmaschine.

Verringerte Schadensreduktion für den Bediener der Kriegsmaschine.

Verringerte Schadensreichweite der Schwerkraftstacheln.

Leicht verringerter Schaden durch den Annihilator an: Tarnhelikopter, XS1 Goliath, VTOL, Schildgeschütz und Transformationsschild.

Soldaten, die das Totenstille-Extra ausgerüstet haben, hören selbst keine Schritte mehr und die hörbare Reichweite beim Rennen wurde verringert.

Spieler können jetzt springen, wenn sie sich an einer Mauer entlang bewegen.

Optimierte Tempoanpassung beim Bewegen entlang einer Mauer/eines Hindernisses.

Optimierte Tickrate des Servers.

Optimierte Trefferzone des Spielers beim Wechseln zwischen Stehen, Knien und Liegen.

Erhöhte Bildrate des Spielers. Bewegung und Aktionen von Feinden sind präzisier und geschmeidiger.

Optimierte Soundeffekte, basierend auf verschiedenen Szenen, damit Spieler Feinde präziser orten können.

Problem behoben, durch das Spieler beim Klettern durch Fensterrahmen stecken bleiben konnten.

Problem behoben, durch das Soldaten steckenbleiben konnten, wenn sie die Abkürzung WÄSCHEREI, GEHWEG auf Raid genommen haben.

Problem behoben, dass es auf Takeoff zu falschen Kollisionen gekommen ist.

Problem behoben, dass es auf Tunisia zu falschen Kollisionen gekommen ist.

Battle Royale

Erhöhte Präzision der Zielvorrichtung für alle Waffen.

Erhöhte horizontale Rückstoßkontrolle für alle Waffen.

Beliebte Waffen, etwa das AK-47 oder das AK117, haben eine geringere Steigerung der Kontrolle als andere Waffen.

Zeit zur Zielerfassung für den FHJ18 auf 1 Sekunde geändert.

Die Startgeschwindigkeit von Projektilen aus dem FHJ-18 ist auf 110 m/s verringert und sie beschleunigen bis zur maximalen Geschwindigkeit.

Deutlich gesteigerte Präzision beim Feuern aus der Hüfte mit MPs und Schrotflinten.

Erhöhte Reichweite des Annihilators. Er kann jetzt Feinde auf jede Distanz mit 2 Treffern töten.

Erhöhte Projektilreichweite für alle Primär- und Taktikwaffen.

Die Cluster-Granate startet jetzt einen Alarm, wenn sie an einem Objekt haftet, und die Richtungen der kleinen Granaten wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Abgelegte Waffen zeigen nicht mehr die Menge der übrigen Munition an.

Optimierte Landung mit dem Wingsuit.

Optimierte Tickrate des Servers.

Optimierte Trefferzone des Spielers beim Wechseln zwischen Stehen, Knien und Liegen.

Erhöhte Bildrate des Spielers. Bewegung und Aktionen von Feinden sind präzisier und geschmeidiger.

Optimierte Soundeffekte, basierend auf verschiedenen Szenen, damit Spieler Feinde präziser orten Können.

Spielmodus-Optimierung

Lichter aus

Begrenzung der Batterie des Nachtsichtgeräts hinzugefügt, mit Ausnahme der Untoten in Angriff der Untoten – Nacht.

EMP kann Nachtsichtgeräte vorübergehend unbrauchbar machen.

Punkteserien und Stolperfallen zeigen auch bei aktivierter Nachtsicht die Teamfarbe.

Problem behoben, durch das grafische Effekte von Waffenbauplänen und Schusseffekte bei aktiviertem Nachtsichtgerät überbelichtet waren.

Problem behoben, durch das der Touchscreen zur Kontrolle von Punkteserien bei aktiviertem Nachtsichtgerät verschwommen war.

Optimierte Beleuchtung der entsprechenden Karten.

Stellung

Neue Regel zum Punkten hinzugefügt: fortgesetzte Eroberung. Soldaten, die die Stellung fortgesetzt erobern, verdienen zusätzliche Punkte.

Problem behoben, durch das Soldaten zu weit vom Ziel entfernt wiederbelebt.

Requisitenjagd

Neue Karte: Tunisia.

Ranglistenmodus

Mehrspieler

Optimierter Algorithmus zur Bewertung von Stärken und Fähigkeiten von Spielern auf jedem Rang, speziell von legendären Spielern. Legendäre Spieler mit einem Score von 6.500 werden weniger häufig mit anderen legendären Spielern mit hoher Punktzahl zusammengeführt.

Optimierte Benutzeroberfläche der Ranglistenlobby.

Battle Royale

Optimierter Algorithmus zur Berechnung von Rangpunkten. Spieler erhalten in der neuen Saison insgesamt mehr Rangpunkte.

Im App Store könnt ihr das neuste Update herunterladen, wobei ihr im Spiel weitere Inhalte nachladen müsst. Der neue Battle Pass wird ab morgen verfügbar sein.