Koogeek HomeKit-Steckdose in neuer Version für 29,99 Euro ab sofort erhältlich

Die HomeKit-Steckdose von Koogeek ist schon seit geraumer Zeit nicht mehr bei Amazon verfügbar. Jetzt wissen wir warum. Ab sofort kann man die neue Version des Zwischensteckers kaufen. Koogeek ruft 29,99 Euro (Amazon-Link) auf.

Die neue Version ist kompakter gestaltet, funkt nur im 2,4 GHz WLAN und benötigt keine zusätzliche Bridge. Die Kommunikation erfolgt per HomeKit, optional stehen auch Alexa und Google Assistant zur Verfügung. Demnach steht eine Steuerung per Sprache nichts im Weg.

Insofern ihr auch den Stromverbrauch des angeschlossenen Geräts messen wollt, müsst ihr auch die Hersteller-App (App Store-Link) zurückgreifen. HomeKit bietet diese Funktionalität nämlich nicht an. Über einen Schalter auf der Oberseite lässt sich die Steckdose auch manuell an- und ausschalten. Gut: Bei der neuen Version hat man das Logo auf der Front entfernt – und vermutlich an anderer Stelle dezenter platziert.

Falls ihr einen guten und günstigen HomeKit-Zwischenstecker sucht, könnt ihr ab sofort wieder die Steckdose von Koogeek in Betracht ziehen.