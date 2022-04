Apple Karten: Deutschland bekommt riesiges Update mit Look Around und mehr

Apple Karten hat ein großes Update bekommen und bietet ab sofort in Deutschland neue Möglichkeiten. Es gibt 60 Senswürdigkeiten in 3D, detailliertere Bodenbedeckungen, eine verbesserte Navigation, Look Around für München, Augmented Reality Fußgängerrouten und mehr.

Die neuen Karten für Deutschland zeigen Gebäude in 3D, Parkanlage, Grünflächen, Straßen, Flughäfen, Einkaufszentren und mehr mit deutlich mehr Details und Sehenswürdigkeiten wie das Brandenburger Tor, den Berliner Funkturm, die Elbphilharmonie in Hamburg oder das Schloss Neuschwanstein in 3D. Gleichzeitig zeigen orange hervorgehobene Bereiche belebte Straßen, Gebäude und mehr, unter anderem Einkaufszentren oder Innenstädte.

Auch die Navigation wurde aktualisiert, unter anderem sagt Siri Anweisungen in natürlicher Sprache an. Statt „In 300 Meter links abbiegen“ gibt Siri das Kommando „An der nächsten Ampel links abbiegen“. Der Spurassistent hilft, falsches Abbiegen und das Verpassen von Ausfahrten zu vermeiden, ebenso wird jetzt die zulässige Höchstgeschwindigkeit angezeigt.

Des Weiteren kann man nun auch die voraussichtliche Ankunftszeit mit Familie und Freunden teilen, wobei man die Reise und eventuelle Verspätungen direkt mitverfolgen kann. Auch das Melden von Unfällen, Gefahrenstellen oder Blitzern ist möglich – auch einfach per Siri.

Look Around für München

Als erste deutsche Stadt ist München mit Look Around für jeden erlebbar. Hier gibt es interaktive Bilder auf Straßenebene mit hochauflösender 3D-Fotografie sowie eine flüssige und reibungslose Darstellung von Großstädten. Gleichzeitig wurden Personen und Kennzeichen unkenntlich gemacht, wer zum Beispiel sein Haus pixeln möchte oder Fehler findet, kann diese über diese Webseite melden.

Mit den neuesten Updates führt Apple Karten Augmented Reality Fußgängerrouten ein, die detaillierte Wegbeschreibungen in Augmented Reality für ausgewählte deutsche Städte bieten, darunter Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln und München. Ihr könnt einfach das iPhone anheben, um Gebäude in der Umgebung zu scannen. Karten generiert eine hochpräzise Position und liefert detaillierte Wegbeschreibungen in Augmented Reality, die im Kontext der realen Welt betrachtet werden können.

Zusätzliche Funktionen