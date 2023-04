1983 wurde Apple Lisa vorgestellt und wurde nur ein Jahr später vom ersten Macintosh in den Schatten gestellt. Beide Computer haben den Grundstein für die Erfolgsstory von Apple gelegt. Im Video von The Verge könnt ihr Apple Lisa in Aktion sehen, zudem kommt auch der ehemalige Entwickler Bill Atkinson zu Wort. Klickt euch gerne in das spannende Video.

Foto: The Verge