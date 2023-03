Apple Maps: Neues Kartenmaterial wird in sechs europäischen Ländern getestet

Offenbar steht man bei Apple kurz davor, neues und hochdetailliertes Kartenmaterial für sechs Länder in Europa in der hauseigenen Apple Maps-Anwendung (App Store-Link) zu veröffentlichen. Erste öffentliche Tests sollen in den betreffenden Regionen bereits in vollem Gange sein. Dies berichtet der ehemalige Apple-Mitarbeiter und Chef der Kartenabteilung Justin O’Beirne auf seiner eigenen Website.

„Am 10. März 2022 begann Apple mit dem öffentlichen Test seiner nächsten Erweiterung: Sechs Länder in Mitteleuropa, darunter Österreich, Kroatien, Tschechien, Ungarn, Polen und Slowenien. […] Sobald die 18. Erweiterung für alle Apple Maps-Nutzer freigegeben ist, wird die neue Karte von Apple 21,6 Prozent der Landfläche der Erde und 11,7 Prozent der Weltbevölkerung (d.h. 927 Millionen Menschen weltweit) in 32 Ländern abdecken.“

Das neu gestaltete und überarbeitete Apple Maps-Erlebnis wurde 2018 zusammen mit der Veröffentlichung von iOS 12 in ausgewählten Teilen der Vereinigten Staaten eingeführt. Apple gab bekannt, dass die Einführung in den USA im Juni 2020 abgeschlossen ist, und die Ausweitung auf Europa begann kurz darauf. Im April 2022 erhielt auch Deutschland das neue Kartenmaterial in Apple Maps, das unter anderem über die „Look Around“-Funktion verfügt. Erst im vergangenen Monat hat Apple nochmals nachgebessert und auch Fahrradrouten in Deutschland zur Verfügung gestellt. Diese kamen aufgrund ihrer unlogischen und oft gefährlichen Routenführung allerdings noch nicht besonders gut beim fahrradfahrenden Publikum an.

Apple wirbt damit, dass das neue Design von Apple Maps den Nutzern eine schnellere und genauere Navigation, verbesserte Details und eine bessere Straßenabdeckung bietet. Basierend auf früheren Zeitplänen für die Veröffentlichung erwartet O’Beirne, dass die neu gestaltete und umgebaute Apple Maps-Anwendung in den oben erwähnten sechs europäischen Ländern irgendwann im nächsten Monat offiziell eingeführt wird.

Screenshots: Justin O’Beirne.