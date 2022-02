Apple TV+: 6 Oscar-Nominierung, unter anderem für CODA als Bester Film

Am 27. März findet die 94. Verleihung der Oscars im Dolby Theatre in Los Angeles statt. Die Nominierten stehen fest und Apple darf sich gleich über sechs Nominierungen freuen. Folgende Normierungen gibt es:

Bester Film – „CODA“

Bester Hauptdarsteller – Denzel Washington in „Macbeth“

Bester Nebendarsteller – Troy Kotsur in „CODA“

Bestes Adaptiertes Drehbuch – Siân Heder für „CODA“

Beste Kamera – Bruno Delbonnel für „Macbeth“

Bestes Szenenbild – Stefan Dechant für „Macbeth“

Der Apple Original Film „CODA“ ist der erste Film mit überwiegend gehörlosen Darsteller und Darstellerinnen in den Hauptrollen, der eine Nominierung als Bester Film erhält, und Troy Kotsur ist der erste gehörlose männliche Schauspieler, der für seine starke Leistung eine Nominierung in der Kategorie Bester Nebendarsteller erhalten hat. Die Drehbuchautorin/Regisseurin von „CODA“, Siân Heder, ist außerdem zum ersten Mal für den Oscar für das Beste adaptierte Drehbuch nominiert worden.

Mit der heutigen Nominierung für „Macbeth“ bricht Denzel Washington seinen eigenen Rekord mit insgesamt 10 Oscar-Nominierungen und ist damit einer der am häufigsten nominierten Schauspieler aller Zeiten und die meistnominierte „Person of Color“ in der Geschichte.

Seit der Einführung von Apple TV+ vor etwas mehr als zwei Jahren sind die Serien und Filme von Apple mit 202 Awards ausgezeichnet worden und haben 929 Nominierungen erhalten, darunter die jüngsten Auszeichnungen bei den Academy Awards, den SAG Awards, den Critics Choice Awards, den Critics Choice Documentary Awards, den NAACP Image Awards sowie den vergangenen Daytime und Primetime Emmy Awards und viele mehr.

Alle Oscar-Nominierungen könnt ihr auf der offiziellen Oscar-Webseite einsehen.

Fotos: Apple.