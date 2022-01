Apple und Omikron: Angestellte müssen Booster-Impfung nachweisen

Im Zuge der steigenden Corona-Infektionen bedingt durch die Omikron-Virusvariante setzt auch Apple auf erhöhte Sicherheit im eigenen Unternehmen. Wie aus einer internen E-Mail, die dem Team von The Verge vorliegt, ersichtlich wird, verlangt Apple von allen Filial- und Konzernangestellten, eine COVID-19-Boosterimpfung nachzuweisen.

„Aufgrund der nachlassenden Wirksamkeit der primären COVID-19-Impfstoffserie und des Auftretens hochgradig übertragbarer Varianten wie Omicron ist eine Auffrischungsimpfung jetzt Bestandteil eurer COVID-19-Impfung, um sich vor schweren Erkrankungen zu schützen.“

So heißt es in der von Apple an die Angestellten verteilten Information. Sobald ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin berechtigt ist, eine Booster-Impfung zu erhalten, werden sie laut The Verge vier Wochen Zeit haben, um diese zu bekommen. Sollte dies nicht der Fall sein, werden die Angestellten häufige Tests machen müssen, um einen Apple Store, Partner-Store oder ein Apple-Büro betreten zu dürfen. Diese Regelung soll ab dem 15. Februar 2022 in Kraft treten.

Auch Meta und Google mit Sicherheitsvorkehrungen

Zudem verlangt Apple von ungeimpften Angestellten oder solchen, die bisher noch keine Impfung nachgewiesen haben, ab dem 24. Januar 2022 negative COVID-19-Antigen-Schnelltests, ehe sie ihren Arbeitsplatz betreten dürfen. „Es ist allerdings unklar, ob dies sowohl für Unternehmens- als auch für Einzelhandelsmitarbeiter gilt“, so The Verge.

Bereits im letzten Jahr hatte Apple ungeimpfte Angestellte gebeten, tägliche Tests vor dem Betreten ihres Büros zu machen. Ungeimpfte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Apple Stores hatten zwei Tests pro Woche nachzuweisen, geimpfte Angestellte einen pro Woche. In der letzten Woche kündigte auch der Meta-Konzern, ehemals als Facebook bekannt, an, dass Angestellte eine COVID-19-Boosterimpfung vor der Rückkehr zur Büro-Präsenzarbeit im März dieses Jahres benötigen. Google verlangt von allen Mitarbeitenden mindestens die ersten beiden Dosen der Corona-Impfung sowie wöchentliche Tests.