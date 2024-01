Apple Vision: Die ersten Testberichte sind da

Apples Datenbrille Apple Vision Pro geht ab Freitag, dem 2. Februar 2024 in den USA in den Verkauf. Apple hat Medienvertreter und Vertreterinnen mehrfach nach Cupertino für Demos eingeladen, allerdings durfte immer nur begrenzt berichtet werden. Kurz vor dem Marktstart gibt es ausführliche Reviews, einige Stimmen und Videos haben wir für euch zusammengefasst.

The Verge: Vision Pro ist ein verblüffendes Produkt. Es ist die Art von Gerät der ersten Generation, die nur Apple wirklich machen kann, vom unglaublichen Display und der Passthrough-Technik über die Nutzung des gesamten Ökosystems, um es so nahtlos nützlich zu machen, bis hin zu der Tatsache, dass jeder die ganze externe Batteriesituation so ziemlich ignorieren kann.

Dies ist das beste Video-Passthrough-Headset, das je hergestellt wurde, und das könnte bedeuten, dass kamerabasiertes Mixed-Reality-Passthrough nur ein Weg ins Nichts sein könnte. Dies ist das beste Hand- und Eye-Tracking aller Zeiten, und es sieht so aus, als würden Maus, Tastatur und Touchscreen noch jahrelang unbesiegt bleiben. In diesem Gerät steckt so viel Technologie, die sich wie Magie anfühlt, wenn sie funktioniert, und die dich völlig frustriert, wenn sie nicht funktioniert.

CNET: Wird die Vision Pro der erste Schritt in Richtung modernes Spatial Computing in der gemischten Realität, wie wir sie von nun an kennen, sein? Vielleicht. Was Vision Pro wirklich futuristisch erscheinen lässt, ist nicht das Display oder die Apps, sondern die Eingabe. Augen und Hände. Andere Headsets verfügen über Eye-Tracking und Hand-Tracking, aber bei keinem funktioniert die Kombination so reibungslos, subtil und intuitiv wie bei Vision Pro.

Toms Guide: Hier ist eine wahnsinnige Menge an Einfallsreichtum zu sehen, von den gestochen scharfen microOLED-Displays und dem superrealistischen Video-Pass-Through bis hin zu der bemerkenswert intuitiven und unterhaltsamen Benutzeroberfläche, die deine Augen und Hände verfolgt. Ich bin auch sehr beeindruckt von der räumlichen Computererfahrung, die das Multitasking auf eine neue Stufe hebt, vor allem, wenn man einen Mac in den Mix einbezieht.

CNBC: Ich habe es geliebt, mit dem Headset Filme zu sehen. Ich habe es mir auf meiner Couch bequem gemacht und einen riesigen Bildschirm an der Wand meines Wohnzimmers aufgestellt und eine Stunde lang „Barbie“ und die ersten beiden Folgen von „Masters of the Air“ gesehen, bevor der Akku auf etwa 5 % heruntergefahren war. An einem anderen Abend habe ich „Greyhound“ gesehen. Ich habe die NBA-App, die für den Vision Pro aktualisiert wurde, verwendet, um vier Spiele gleichzeitig zu streamen, wobei das Hauptspiel in der Mitte und die anderen an den Seiten angezeigt werden. Das ist verrückt.

Apple Vision Pro: Unboxing und Review