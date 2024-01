Pläne bei Signal: Endlich Verbergen der Telefonnummer und Backups unter iOS

Signal gilt mit seinem Fokus auf Datenschutz und Privatsphäre hierzulande als einer der beliebtesten Messenger. Laut der Studie Mobile 360° nutzt bereits jede vierte Person in Deutschland Signal. Nach dem Jahreswechsel hat die Entwicklung von Signal nun wieder Fahrt aufgenommen, und das Entwicklerteam hat die aktuellen und bevorstehenden Neuerungen rund um den privaten Messenger kommuniziert.

Aktuell: Emoji-Umwandlung

Unter Android und iOS war es bei Signal bereits bislang möglich, Emoticons wie 🙂 mit einem Klick in die passenden grafischen Emojis umzuwandeln. Dafür wird allerdings auf die System-Tastaturen von Android und iOS zurückgegriffen. Nun gibt es diese Möglichkeit der Emoji-Umwandlung auch in der neuesten Desktop-Version von Signal. Dazu muss das Feature unter Einstellungen – Chats – „Eingegebene Emoticons in Emojis umwandeln“ aktiviert werden.

Bevorstehend: Usernamen und Verbergen der Telefonnummer

Derzeit wird bei Signal außerdem fieberhaft am Abschluss eines lang erwarteten Features gearbeitet: Der Einführung von Usernamen. Damit bietet Signal die Möglichkeit, die eigene Telefonnummer vor Signal-Kontakten zu verbergen. Stattdessen kann auch der Username genutzt werden, um Signal-Kontakte zu finden und zu kontaktieren. Das Feature ist bereits in der Testphase – auch wir berichteten im November des letzten Jahres schon darüber. Wann die Funktion veröffentlicht wird, ist derzeit allerdings noch nicht bekannt.

Weitere Neuerungen: Backups unter iOS und Anruf-Links

Weitere bevorstehende Neuerungen bei Signal sind die Möglichkeit zu Cloud-Backups unter iOS sowie die Erstellung von einfachen Anruf-Links für Videoanrufe mit mehreren Personen. Die Entwicklung dieser Funktionen ist bereits im Gange, weitere Details dazu wird Signal in Folge bekannt geben.

Vor allem das Verbergen der eigenen Telefonnummer und das Anfertigen von Backups unter iOS ist bei vielen Signal-Usern im Apple-Ökosystem schon lange auf der Wunschliste. Auch wir haben in bisherigen Berichten zu Signal immer wieder Kommentare erhalten, dass genau diese Features gewünscht werden, einige Leser und Leserinnen aber von der Nutzung abgehalten haben. Unter Android lassen sich Backups von Nachrichten und Medien schon länger anlegen, für iOS war dies bisher nicht möglich.

Signal wird durch Spenden finanziert

Signal (App Store-Link) lässt sich nach wie vor kostenlos aus dem deutschen App Store auf iPhones und iPads herunterladen. Für die Installation wird neben 138 MB an freiem Speicherplatz auch iOS bzw. iPadOS 13.0 benötigt, auch eine deutsche Lokalisierung ist für den Messenger vorhanden.

Der Messenger wird von der gemeinnützigen Signal Foundation entwickelt: Die Stiftung wurde 2018 vom Signal-Erfinder Moxie Marlinspike und dem ehemaligen WhatsApp-Mitgründer Brian Acton ins Leben gerufen. Die Signal Foundation hat es sich zum Ziel gemacht, weltweit sichere Kommunikation zu ermöglichen und die freie Meinungsäußerung zu schützen. Sie beschäftigt etwas mehr als 30 Angestellte und hat ihren Sitz in Mountain View, Kalifornien. Die Arbeit am Messenger Signal wird durch Spenden finanziert. Meinen persönlichen Umzug vom Meta-Messenger WhatsApp zu Signal könnt ihr in meinem Kommentar nochmals nachlesen.