Signal Messenger testet Benutzernamen

Viele Messenger setzen die Registrierung per Mobilfunknummer voraus. So könnt ihr auch schnell mit all euren Freunden in Kontakt treten, die den Messenger ebenfalls nutzen und bei euch im Adressbuch gespeichert sind. Doch nicht immer möchte man seine Telefonnummer weitergeben. Genau aus diesem Grund testet der Signal Messenger (App Store-Link) Benutzernamen.

Im Signal-Forum wurde die neue Funktion angekündigt, wobei Benutzernamen für alle circa Anfang 2024 verfügbar gemacht werden sollen. Das eigene Konto muss weiterhin mit der Telefonnummer verknüpft werden, zudem wird man einen Benutzernamen anlegen können. Möchte man seinen Kontakt teilen, kann man lediglich seinen Benutzernamen weitergeben und muss nicht die eigene Telefonnummer preisgeben.

Ein Screenshot der neuen Funktion zeigt, dass der eigene Benutzername entweder per Link oder mit einem eindeutigen QR-Code geteilt werden kann. Sobald ein Benutzername eingerichtet ist, lässt sich dieser als primäre Kontaktmöglichkeit definieren. Dann wird die Telefonnummer über das eigene Profil nicht mehr geteilt.

Auch WhatsApp testet Usernamen

Die Bemühungen scheinen nicht neu zu sein, schon 2019 sind erste Hinweise aufgetaucht. Nun befindet sich das Feature aber in der finalen Entwicklung, wobei es sich aktuell um einen Vorab-Beta-Test handelt. Auch der beliebte WhatsApp Messenger scheint über Usernamen nachzudenken, eine Funktion befindet sich ebenfalls im Beta-Test.

