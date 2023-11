Gentler Streak: Workout-Tracker jetzt auch in deutscher Sprache nutzbar

Der Gentler Streak Workout Tracker (App Store-Link) ist ein Bewegungs- und Fitnesstracker mit einer Besonderheit: Die Gesundheit steht immer an erster Stelle. Die App gibt Empfehlungen für Ruhephasen, Pausen und Workouts. Die App für die Apple Watch zeigt dabei die Herzfrequenzbereiche und den Trainingseffekt während des Trainings in Echtzeit an.

Die Nutzung von Gentler Streak ist grundsätzlich kostenlos, alle Funktionen lassen sich per Abo freischalten. Das Monatsabo ist für 7,99 Euro zu haben, das Jahresabo kostet 24,99 Euro. Für die Installation der App benötigt es neben 113 MB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS 15.0 oder neuer. Im letzten Jahr erhielt Gentler Streak sogar die begehrte „App des Jahres“-Auszeichnung von Apple in der Kategorie Apple Watch.

Mit dem nun veröffentlichten Update auf Version 4.2 von Gentler Streak hat das Entwicklerteam von Gentler Stories die Zugänglichkeit der Anwendung weiter vorangetrieben. Ab sofort steht Gentler Streak nicht nur in Italienisch und Französisch zur Verfügung, sondern hat auch eine deutsche Lokalisierung spendiert bekommen. Damit ist die App nun in insgesamt sechs verschiedenen Sprachen verfügbar.

Darüber hinaus hat das Team von Gentler Stories auch eine Roadmap für die nahe Zukunft vorgestellt:

Überarbeiteter täglicher Fitness-Status: Ein täglicher Gruß vor und nach dem Training wird detaillierter, noch besser auf den eigenen Körper abgestimmt und erhält mehr Variationen, je nach aktuellem Zustand.

20 neue Workout-Typen, darunter Wassertherapie, Vibration – für Menschen mit chronischen Schmerzen, Aerial Arts, Hula Hoop und mehr.

Wohlfühl-Widgets und Komplikationen für die Apple Watch

Trainingszusammenfassungen werden mit Fotos, Notizen und Ausrüstung angereichert, so dass die App zu einem vollständigen Workout-Tagebuch wird.

Wohlbefindenstrends werden neben den Gesundheitsmetriken verfügbar: Damit kann man genau beobachten, wie sich der aktive Lebensstil langfristig auf die eigene Gesundheit auswirkt.

Weitere Sprachoptionen

Das Update auf Version 4.2 von Gentler Streak ist ab sofort kostenlos für alle Nutzer und Nutzerinnen im App Store verfügbar. Im Durchschnitt bekommt die Anwendung sehr gute 4,6 von 5 Sternen in den Rezensionen spendiert. Zur Feier der neuen Lokalisierungen ist Gentler Streak zudem mit 50 Prozent Rabatt im Familien-Jahresabo erhältlich.