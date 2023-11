Ugreen: Neue MagSafe-Powerbanks mit griffiger Silikon-Ummantelung

Der auch bei uns im Blog wohlbekannte Hersteller Ugreen hat zwei neue MagSafe-Powerbanks (Amazon-Link) für das iPhone vorgestellt. Das große Verkaufsargument der Neuerscheinungen ist ein komfortableres Design dank einer weichen Silikon-Ummantelung, die dazu beitragen soll, dass die Griffigkeit des iPhones beim Aufladen verbessert wird.

Die meisten anderen MagSafe-Akkupacks auf dem Markt sind in ein Gehäuse aus Hartplastik gehüllt, sogar die Original-Lösung von Apple wählte diesen Ansatz. Ugreen versucht nun also einen anderen Ansatz: Beide Powerbanks sind laut Hersteller mit „weichem und hautfreundlichem“ Silikon überzogen, das dafür sorgt, dass sich das iPhone bequemer in der Hand halten lässt, während die Powerbank magnetisch auf der Rückseite angebracht ist.

20 Prozent Rabatt mit Coupon bei Amazon

Ansonsten handelt es sich bei den beiden neuen Modellen um ziemlich typische Modelle für eine MagSafe-Powerbank. Es gibt Kapazitäten mit 5.000 und 10.000 mAh, die beide eine Leistung von 7,5W über die MagSafe-kompatible Halterung an das iPhone abgeben können. Außerdem gibt es einen 15W-USB-C-Anschluss, um andere Geräte aufzuladen oder den internen Akku zu befüllen.

Um die neuen Ugreen MagSafe-Powerbanks noch attraktiver zu machen, hat das Unternehmen für beide Kapazitäten Einführungsrabatte eingeführt. Über Amazon lassen sich beide Modelle über einen Coupon mit 20 Prozent Rabatt erwerben. Statt des regulären Preis von 39,99 Euro für das 5.000-mAh-Modell wird dieser auf 31,99 Euro gesenkt, nachdem man den Coupon auf der Seite eingelöst hat. Die gleiche Ersparnis von 20 Prozent gilt auch für das 10.000 mAh-Modell, das nach dem Preisnachlass von 59,99 Euro auf 47,99 Euro reduziert ist.

