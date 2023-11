Signal Messenger: Kontakte können einfach gelöscht werden

Der kostenlose Signal Messenger (App Store-Link) hat ein Update erhalten und liefert eine neue Funktion aus. Ab sofort können Kontakte nicht nur blockiert, sondern auch gelöscht werden. Das bringt einige Vorteile mit sich, unter anderem wird gelöschten Kontakten der Zugriff auf das aktuellen Profilfoto und Stories verwehrt. Wird ein Kontakt innerhalb des Signal Messengers gelöscht, wird der Kontakt nicht im Telefonbuch des Smartphones entfernt. Das muss bei Bedarf manuell nachgeholt werden.

Die Kontaktaufnahme bei gelöschten Kontakten ist weiterhin möglich, unter anderem dann, wenn man noch in gemeinsamen Gruppen unterwegs ist. Sobald man einem zuvor gelöschtem Kontakt via Signal eine Nachricht schickt, wird man darüber informiert, dass man die Person zuvor gelöscht hat und dass durch das Senden einer Nachricht dieser Kontakt wieder zur Kontaktliste in Signal hinzugefügt wird.

Signal liegt ab sofort in Version 6.48 zum Download bereit. Der Download sowie die Nutzung sind kostenfrei.

Über die Signal Foundation

Der freie Messenger Signal wird von der gemeinnützigen Signal Foundation entwickelt. Die Stiftung wurde 2018 vom Signal-Erfinder Moxie Marlinspike und dem ehemaligen WhatsApp-Mitgründer Brian Acton ins Leben gerufen. Die Signal Foundation hat es sich zum Ziel gemacht, weltweit sichere Kommunikation zu ermöglichen und die freie Meinungsäußerung zu schützen. Sie beschäftigt etwas mehr als 40 Mitarbeiter und hat ihren Sitz in Mountain View, Kalifornien. Die Arbeit am Messenger Signal wird durch Spenden finanziert.