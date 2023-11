Meater 2 Plus: Neues smartes Fleischthermometer mit fünf Temperatursensoren

In Deutschland erfreut sich die Marke Meater in der gesamten Koch- und Grillszene bereits großer Beliebtheit – sogar Spitzenköche wie TV-Ikone Johann Lafer setzen auf die hochwertigen Küchenwerkzeuge. Die kabellosen smarten Fleischthermometer sind für alle Koch- und Zubereitungsmethoden geeignet und sorgen für noch mehr Genauigkeit und Leichtigkeit beim Werkeln in der Küche oder am Grill.

Mit dem Meater 2 Plus ist nun ein erweitertes Modell mit neuen Funktionen, Weiterentwicklungen und Upgrades erschienen. Es gibt neue Smart Temp-Multisensoren, eine Beständigkeit auch bei besonders hohen Temperaturen, eine verbesserte Konnektivität, schnelles Aufladen und ein elegantes Edelstahlgehäuse. Das sind die Verbesserungen vom Meater 2 Plus.

Präzisionsüberwachung: Dank Smart Temp-Multisensoren ist der Meater 2 Plus mit insgesamt fünf internen Temperatursensoren und einem Umgebungssensor ausgestattet, um die tatsächliche Kerntemperatur des Fleisches zu erfassen, menschliche Fehler bei der Platzierung der Sonde zu reduzieren und perfekte Ergebnisse zu garantieren. Die Temperatur in der Meater-App wird dabei auf 0,1°C genau angezeigt. Die hochsensiblen Sensoren werden durch ein Drei-Punkt-Kalibrierungssystem sorgfältig getestet und gewährleisten eine Messgenauigkeit von ±0,3°C. Jedes Produkt wird mit einem entsprechenden Kalibrierungszertifikat geliefert.

Dank Smart Temp-Multisensoren ist der Meater 2 Plus mit insgesamt fünf internen Temperatursensoren und einem Umgebungssensor ausgestattet, um die tatsächliche Kerntemperatur des Fleisches zu erfassen, menschliche Fehler bei der Platzierung der Sonde zu reduzieren und perfekte Ergebnisse zu garantieren. Die Temperatur in der Meater-App wird dabei auf 0,1°C genau angezeigt. Die hochsensiblen Sensoren werden durch ein Drei-Punkt-Kalibrierungssystem sorgfältig getestet und gewährleisten eine Messgenauigkeit von ±0,3°C. Jedes Produkt wird mit einem entsprechenden Kalibrierungszertifikat geliefert. Grillen mit hoher Hitze: Die internen Temperatursensoren können eine maximale Temperatur von 105°C erreichen. Die Vollmetallsonde ist mit einem Umgebungssensor im Edelstahl-Endstück konstruiert, was die Möglichkeit bietet, bei Bedarf auch über einer offenen Flamme mit einer hohen Umgebungstemperatur von maximal 500°C zu grillen.

Die internen Temperatursensoren können eine maximale Temperatur von 105°C erreichen. Die Vollmetallsonde ist mit einem Umgebungssensor im Edelstahl-Endstück konstruiert, was die Möglichkeit bietet, bei Bedarf auch über einer offenen Flamme mit einer hohen Umgebungstemperatur von maximal 500°C zu grillen. Verbesserte Konnektivität: Der Meater 2 Plus bietet für den Betrieb bei extremer Hitze dank seiner patentierten Hochleistungsantenne mit optimiertem Hochfrequenz (HF)-Design eine hohe Flexibilität mit einer erweiterten kabellosen Reichweite. Diese gewährleistet durch Bluetooth 5 Coded PHY-Technologie auch aus großer Entfernung eine kabellose Verbindung zum kulinarischen Meisterwerk. Zudem verfügt das Ladegerät des Meater 2 Plus über einen integrierten Bluetooth-Booster, der die Reichweite erhöht. Das System kann auf einem Flugplatz bei direkter Sichtlinie eine Entfernung von 760 m erreichen, sofern keine HF-Interferenzen auftreten. Die tatsächliche Reichweite kann zu Hause abweichen, wenn Hindernisse die drahtlose Verbindung beeinträchtigen. Der Meater 2 Plus ist, wie alle Meater-Produkte, mit Meater Link WiFi und Meater Cloud kompatibel, was eine vollständige Abdeckung des Hauses mit hoher Reichweite ermöglicht.

Der Meater 2 Plus bietet für den Betrieb bei extremer Hitze dank seiner patentierten Hochleistungsantenne mit optimiertem Hochfrequenz (HF)-Design eine hohe Flexibilität mit einer erweiterten kabellosen Reichweite. Diese gewährleistet durch Bluetooth 5 Coded PHY-Technologie auch aus großer Entfernung eine kabellose Verbindung zum kulinarischen Meisterwerk. Zudem verfügt das Ladegerät des Meater 2 Plus über einen integrierten Bluetooth-Booster, der die Reichweite erhöht. Das System kann auf einem Flugplatz bei direkter Sichtlinie eine Entfernung von 760 m erreichen, sofern keine HF-Interferenzen auftreten. Die tatsächliche Reichweite kann zu Hause abweichen, wenn Hindernisse die drahtlose Verbindung beeinträchtigen. Der Meater 2 Plus ist, wie alle Meater-Produkte, mit Meater Link WiFi und Meater Cloud kompatibel, was eine vollständige Abdeckung des Hauses mit hoher Reichweite ermöglicht. Schnelles Aufladen: Mit der neuen Schnellladefunktion wird der Meater 2 Plus noch zeiteffizienter. Mit einer Aufladung von bis zu 50 Prozent in nur 15 Minuten ist die Sonde für eine 12-stündige Kochzeit bereit. Um die Nutzung und Effizienz zu maximieren, hält die voll aufgeladene Sonde mehr als 24 Stunden, und die einzelne AAA-Batterie hält die Sonde bis zu zwei Jahre lang geladen, womit die Ladezeit im Vergleich zum Vorgänger verdoppelt wurde.

Mit der neuen Schnellladefunktion wird der Meater 2 Plus noch zeiteffizienter. Mit einer Aufladung von bis zu 50 Prozent in nur 15 Minuten ist die Sonde für eine 12-stündige Kochzeit bereit. Um die Nutzung und Effizienz zu maximieren, hält die voll aufgeladene Sonde mehr als 24 Stunden, und die einzelne AAA-Batterie hält die Sonde bis zu zwei Jahre lang geladen, womit die Ladezeit im Vergleich zum Vorgänger verdoppelt wurde. Hochwertige Handwerkskunst: Der Meater 2 Plus verfügt über ein elegantes Edelstahlgehäuse und einen schlanken Sondendurchmesser von 5 mm. Damit ist das Gerät 30 Prozent schlanker und noch stabiler als sein Vorgänger, der Meater Plus der ersten Generation. Das Keramikband zum Senden des Bluetooth-Hochfrequenz-Signals besteht aus Zirkonia-Keramik, einem der hitzebeständigsten Keramikmaterialien auf dem Markt, was die Haltbarkeit erhöht. Die Sonde ist wasserdicht, spülmaschinenfest und kann zum Frittieren sowie Sous-Vide-Garen verwendet werden.

Der Meater 2 Plus ist ab sofort auf der Website des Herstellers zum Preis von 129 Euro erhältlich. Meater bietet eine Geld-zurück-Garantie und eine zweijährige Produktgarantie auf den Meater 2 Plus.