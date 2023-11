Erste Reviews zum neuen M3 MacBook Pro und iMac sind da

Morgen starten die neuen M3 MacBook Pro-Modelle sowie der M3 24″ iMac offiziell in den Markt. Während Apple einem großen 27″ iMac eine Absage erteilt hat, sind jetzt die ersten Reviews für die neuen Maschine verfügbar.

Reviews zum M3 MacBook Pro

The Verge: Ich habe ein persönliches Interesse daran, die Antwort zu finden. Ich, ein Dummkopf, habe versucht, Geld zu sparen und habe vor ein paar Monaten ein 15-Zoll M2 Air mit nur 8 GB RAM gekauft. Diese Entscheidung bereue ich zutiefst. Kurz gesagt, sobald ich eine 20. Registerkarte öffne, fängt das „Beachballing“ an. Könnte ich nicht mehrere Dutzend Tabs offen haben? Sicher, aber im Jahr 2023 ist es nicht zu viel verlangt, dass ein 1.300-Dollar-Computer an einen Monitor angeschlossen wird und sich zusammenreißt, wenn man 20 bis 30 Tabs geöffnet hat. Es ist mir egal, was die Leute online sagen. Meiner Erfahrung nach ist RAM immer noch wichtig, und es ist dumm, dass das Basismodell nur 8 GB bietet. Natürlich sollte man mit seinen Mitteln haushalten, aber ich denke, heutzutage sollte jeder mindestens 16 GB haben. Seien Sie nicht ich.

TechCrunch: Apple Fans lieben eine neue Farbe. Im Fall der MacBook-Reihe könnte das daran liegen, dass das Aluminiumdesign der Laptops kaum variiert. Die letzten Generationen waren fast ausschließlich in Spacegrau und Silber (im Wesentlichen Dunkel- und Hellgrau) gehalten. Die neuen Airs haben dies jedoch mit Starlight (ein dezentes Hellgold) und Midnight (ein viel dunkleres Grau) ein wenig erweitert. Das Space Black ist eine schöne Ergänzung. Es gibt einen schönen Schimmer ab, wenn das Licht darauf fällt. Das größte Problem ist jedoch der Faktor Fingerabdrücke. Die Airs, die ich getestet habe, waren silber und starlight, daher kann ich dazu nicht direkt etwas sagen, aber das Midnight Air ist ein berüchtigter Magnet für Fingerabdrücke. Auf Reddit gibt es seitenweise Diskussionen darüber, einschließlich „Tipps“ für einen Mac ohne Fingerabdrücke. Haben Sie schon einmal versucht, mit Handschuhen zu tippen? Gar nicht so einfach. Apple beschreibt die neue Farbe so Apple-typisch wie möglich: „Die Oberfläche verfügt über eine bahnbrechende Chemie, die eine Anodisierungsversiegelung bildet, die Fingerabdrücke stark reduziert.“ Das Unternehmen hat die vollkommen fingerabdrucksichere Oberfläche zwar noch nicht perfektioniert, aber die neue Oberfläche leistet hervorragende Arbeit, um die Abdrücke auf ein Minimum zu reduzieren.

CNET: Ein großer Teil der Leistungssteigerung, die ich beim M3 Max gegenüber dem M2 Max sehe, ist der allgemeine Auftrieb, den man durch die Erhöhung der Kernfrequenz, der Anzahl der Kerne und deren Verteilung erhält. Aber es hängt auch (wie bei allem) davon ab, was Sie tun. Egal, was Sie tun, Sie werden dank der individuellen Geschwindigkeitssteigerungen bei den einzelnen Kernen eine deutliche Steigerung der Multicore-Leistung erzielen. Aber die CPU-Tests von Geekbench 6 spiegeln beispielsweise die allgemeine Nutzung wider, während sich Cinebench speziell auf das Rendering konzentriert. Die allgemeine GPU-Berechnung, wie sie der Geekbench-Metal-Test widerspiegelt, hat sich mit einem Anstieg von 38 alten auf 40 neue Kerne nicht wesentlich verbessert. Die von Cinebench gemessene Rendering-Geschwindigkeit hat sich jedoch mehr als verdoppelt. Das MacBook Pro 14 mit dem Basisprozessor benötigte knapp 20 Minuten für den Import (mit Objektivkorrekturen beim Import) und die gleichzeitige Erstellung von Vorschaubildern in voller Auflösung von etwa 1.000 Raw+JPEG-Fotos und -Videos; das MacBook 16 Pro benötigte etwas mehr als 8,5 Minuten. Der Lightroom-Import und die Erstellung von Miniaturansichten sind CPU- und speicherabhängig, was einen Großteil des Unterschieds erklärt. Das MacBook Pro 16 ist generell ein hervorragendes Gerät, das von einem Betriebssystem unterstützt wird, das das Beste daraus macht, zumindest was die Leistung angeht. Wenn Sie die Geschwindigkeit brauchen, ist es das Geld wert.

M3 MacBook Pro im Video

Reviews zum M3 iMac

TechCrunch: Das Desktop-Zubehör von Apple ist eines der wenigen Überbleibsel eines Anschlusses, der seine besten Zeiten hinter sich hat. Es wird Sie kaum stören. Der tägliche Verschleiß ist geringer, da die meisten Menschen ihre Tastaturen und Trackpads nicht so häufig ein- und ausstecken wie ihre Telefone. Außerdem werden sich dort wahrscheinlich keine Taschenfussel festsetzen. Dennoch ist es an der Zeit, dass Apple das Pflaster ein für alle Mal abreißt.

Tom’s Hardware: Der iMac war schon immer ein relativ preisgünstiges System für Mac Benutzer, die nur das Nötigste für einen alltäglichen Computer benötigen. Der Bildschirm ist groß, hell und farbenfroh. Das minimalistische Design fügt sich in nahezu jede Einrichtung ein (und Sie können aus verschiedenen Farben wählen), und der neue Apple M3 Chip bietet einen großen Leistungssprung im Vergleich zum M1 Modell, das 2021 auf den Markt kam. Leider gibt es hier ein paar Haken. Der Einstiegspreis von 1.299 $ ist zwar verlockend, aber Sie müssen sich mit nur 8 GB Arbeitsspeicher und einer 256 GB großen SSD begnügen. Das ist kaum genug, um den iMac zukunftssicher zu machen. Ein einfaches Upgrade auf 16 GB Arbeitsspeicher kostet stolze 200 $, und die Aufrüstung des Speichers ist ebenso kostspielig. Wenn du Gigabit-Ethernet haben willst, musst du 30 $ Aufpreis zahlen, und du bekommst nur zwei Thunderbolt 4-Anschlüsse an den Basissystemen. Um zwei Thunderbolt 4-Anschlüsse und zwei USB 3-Anschlüsse zu erhalten, müssen Sie mindestens 1.499 US-Dollar ausgeben. Der iMac von Apple ist ein exzellentes All-in-One-Gerät mit macOS, das jedoch in Bezug auf seine Preise und verfügbaren Konfigurationen überdacht werden sollte.

M3 iMac im Video