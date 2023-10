Signal erlaubt nachträgliches Bearbeiten von Nachrichten

Ihr kommuniziert über Signal (App Store-Link) mit euren Freunden, Freundinnen, Kollegen, Kolleginnen und Co? Mit der neusten Version des Messengers wird eine neue Funktion verfügbar gemacht. Fortan könnt ihr Nachrichten nach dem Versenden bearbeiten.

Und das kann praktisch sein: So lässt sich ein Tippfehler korrigieren, ergänzende Informationen hinzufügen und mehr. Damit die Nachrichten im Kontext bleiben, wird stets angezeigt, dass diese bearbeitet wurden. Der komplette Bearbeitungsverlauf für alle bearbeiteten Nachrichten kann eingesehen werden. So kann man eventuell Nachrichten aus dem Kontext ziehen und Meinungen nachträglich ändern, im Verlauf sind aber alle Bearbeitungen zu sehen – dafür ist die Funktion also nicht unbedingt gemacht.

Das macht den Signal Messenger aus

Signal ist eine Messaging-App, bei der Datenschutz und Privatsphäre im Mittelpunkt stehen. Sie ist kostenlos und einfach zu benutzen, mit einer starken Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die deine Kommunikation absolut vertraulich macht.

Versende kostenlos Text- und Sprachnachrichten, Fotos, Videos, GIFs und sonstige Dateien. Signal verwendet die Internetverbindung deines Mobiltelefons, sodass du Gebühren für SMS und MMS vermeiden kannst.

Rufe deine Freunde mit glasklaren, verschlüsselten Sprach- und Videoanrufen an. Gruppenanrufe für bis zu 40 Personen.

Bleibe in Verbindung durch Gruppen-Chats mit bis zu 1.000 Personen. Lege fest, wer posten darf, und verwalte die Gruppenmitglieder mit Admin-Berechtigungseinstellungen.

Teile Bild-, Text- und Videostorys, die nach 24 Stunden wieder verschwinden. Mit den Datenschutz-Einstellungen kannst du genau festlegen, wer jede Story sehen kann.

Signal ist für deine Privatsphäre gemacht. Wir wissen nichts über dich oder mit wem du sprichst. Unser Open Source-Signal Protocol bedeutet, dass wir deine Nachrichten nicht lesen und deine Anrufe nicht mithören können. Keine Hintertüren, keine Datensammlung, keine Kompromisse.

Signal ist unabhängig und nicht auf Gewinn ausgerichtet – eine andere Art von Technologie von einer anderen Art von Organisation. Als 501c3 Non-Profit-Organisation werden wir durch deine Spenden unterstützt, nicht durch Werbekunden oder Investoren.

Der Signal Messenger kann kostenlos auf iPhone und iPad installiert werden, ist 134,4 MB groß und setzt lediglich iOS 13 und neuer voraus.