Apple Vision Pro: Apple zeigt Barrierefreiheits-Optionen auf

Apple hat am Montagabend das neue Mixed-Reality-Headset Apple Vision Pro im Rahmen der WWDC-Keynote vorgestellt. Standardmäßig wird dies mit Augen- und Handbewegungen gesteuert. Für Menschen mit eingeschränkter Mobilität bieten Funktionen wie VoiceOver, Pointer Control und Dwell Control jedoch die Möglichkeit, auf andere Weise mit visionOS zu interagieren. In einer WWDC-Entwicklersession hat Apple nun weitere Details zu diesen Funktionen bekanntgegeben.

Pointer Control: Die Zeigersteuerung („Pointer Control“) ermöglicht die Steuerung des Vision Pro-Heasets auf der Grundlage der Position des Kopfes, des Handgelenks oder des Zeigefingers anstelle der Augensteuerung. Headset-User können die Bewegungsempfindlichkeit an ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.

Dwell Control: Diese Option bietet Möglichkeiten für Tippen, Scrollen, langes Drücken und Ziehen auf dem Bildschirm, so dass Benutzer und Benutzerinnen mit der Oberfläche interagieren können, ohne ihre Hände benutzen zu müssen.

Guided Access: Außerdem gibt es einen geführten Zugriff, eine Funktion, die die Konzentration fördert, indem sie VisionOS auf eine einzige App zur gleichen Zeit einschränkt. Apple erklärt, dass die Funktion darauf abzielt, Ablenkungen zu minimieren, indem sie andere Apps in den Hintergrund stellt, unwichtige UI-Elemente entfernt und Hardware-Tasten-Ereignisse unterdrückt, die ablenkend wirken könnten.

Darüber hinaus wird auch Apples Bildschirmleser VoiceOver auf dem Vision Pro-Headset verfügbar sein. User können in der Einstellungs-App in visionOS eine VoiceOver-Verknüpfung einrichten, mit der die Funktion durch dreimaliges Drücken der Digital Crown am Headset aktiviert werden kann.

Das Apple Vision Pro wird Anfang 2024 in den USA für 3.499 US-Dollar auf den Markt kommen. Im Verlauf des nächsten Jahres soll das Mixed-Reality-Headset auch in weiteren Ländern verfügbar gemacht werden.