Apple Vision Pro: Mindestens 18 Monate bis zum Release der zweiten Generation

Die zweite Generation von Apples Vision Pro-Headset steht mindestens 18 Monate vor der Markteinführung. Das berichtet der bekannte Tech-Redakteur Mark Gurman von Bloomberg. In der neuesten Ausgabe seines „Power On“-Newsletters berichtet Gurman, dass Apple wahrscheinlich noch mindestens anderthalb Jahre von der Veröffentlichung der zweiten Generation des Vision Pro-Headsets entfernt ist und die Markteinführung frühestens für Ende August 2025 angesetzt ist.

Gurman merkte darüber hinaus an, dass Apple sehr an den Gründen interessiert sei, warum Kunden und Kundinnen das Vision Pro-Headset der ersten Generation zurückgeben. Das daraus entstandene Feedback aus den Einzelhandelsgeschäften soll an die Unternehmenszentrale weitergeleitet werden und so die nächste Version des Geräts perfektionieren.

Diese Information schließt aus, dass das Vision Pro-Headset jährliche Updates wie das iPhone oder die Apple Watch erhält. Dies deutet darauf hin, dass das Gerät wahrscheinlich einem längeren Aktualisierungszyklus folgen wird, der sogar den des iPads übertreffen könnte.

Der Apple-Analyst Ming-Chi Kuo und das Marktforschungsunternehmen Omdia haben zuvor einen Zeitrahmen von 2027 für die Einführung der zweiten Generation des Vision Pro-Headsets genannt: Es heißt, dass es bis dahin keine Hardware-Updates für das Vision Pro geben könnte. Dies würde bedeuten, dass das Vision Pro von der Ankündigung der ersten Generation bis zur zweiten Generation bis zu 54 Monate ohne eine Auffrischung auskommen könnte. In der Zwischenzeit könnte Apple um das Jahr 2025 herum ein erschwinglicheres Vision-Headset auf den Markt bringen, so The Information und Bloomberg.