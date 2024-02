Prime Video zeigt heute PSV Eindhoven gegen Borussia Dortmund

Nachdem RB Leipzig und der FC Bayern München ihre Achtelfinal-Hinspiele in der Champions League verloren haben, muss Borussia Dortmund heute zeigen, ob ein Sieg für eine deutsche Mannschaft drin ist. Um 21 Uhr ist im Philips-Stadion in Eindhoven Anstoß und Prime Video überträgt das Spiel live und exklusiv in voller Länge. Habt ihr Prime abonniert, könnt ihr das Spiel ohne Zusatzkosten streamen.

Sebastian Hellmann begrüßt seine Experten Matthias Sammer, Nils Petersen und Tabea Kemme zum Achtelfinal-Hinspiel zwischen der PSV Eindhoven und Borussia Dortmund. Die Kommentatoren sind Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes. Im Anschluss an das Spiel gibt es außerdem ausführliche Highlights vom Parallelspiel Inter vs Atletico.

